Μόλις τρεισήμισι ώρες παρέμεινε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Δρίτσας

Ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα ορκίστηκε βουλευτής στις 10 το πρωί, καταλαμβάνοντας την έδρα του του παραιτηθέντος πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και κάνοντας έτσι δυναμικό κοινοβουλευτικό comeback.



Τρεις και κάτι ώρες αργότερα, στις 13.30, ο «γαλάζιος» αντιπρόεδρος Θανάσης Μπούρας ανέγνωσε συνολικώς τρεις επιστολές στο Σώμα.



Πρώτα, την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Θοδωρή Δρίτσα. Ακολούθως την επιστολή του Αλέξη Χαρίτση με την οποία γνωστοποιήθηκε η προσχώρηση του στη Νέα Αριστερά. Και τέλος την επιστολή με την οποία και ο ίδιος ο βουλευτής ενημερώνει για την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.



Μετά από αυτή την - προδιαγεγραμμένη ήδη από τη Δευτέρα - εξέλιξη, η Νέα Αριστερά έχει προσπεράσει πλέον την Ελληνική Λύση και καθίσταται έτσι το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή.