«Μόλις βρήκα όλα τα απόρρητα»: Στο φως οι ηχογραφήσεις του Μπάιντεν για τα έγγραφα και τον Ομπάμα

Νέα ηχητικά ντοκουμέντα από συνομιλίες του Τζο Μπάιντεν με τον συγγραφέα των απομνημονευμάτων του, τα οποία καταγράφηκαν μετά την αποχώρησή του από την αντιπροεδρία των ΗΠΑ, έρχονται στο φως και επαναφέρουν στο επίκεντρο την υπόθεση της διαχείρισης απόρρητων εγγράφων.

Οι ηχογραφήσεις, τις οποίες ο πρώην πρόεδρος και οι δικηγόροι του προσπάθησαν επί χρόνια να κρατήσουν μακριά από τη δημοσιότητα, δόθηκαν στη δημοσιότητα από Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο και τη συντηρητική οργάνωση Oversight Project. Σύμφωνα με την οργάνωση, το περιεχόμενό τους ενισχύει τα ευρήματα της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ το 2024.

«Μόλις βρήκα όλα τα απόρρητα έγγραφα»

Στα ηχητικά, τα οποία καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής των απομνημονευμάτων του Μπάιντεν «Promise Me, Dad», ο τότε πρώην αντιπρόεδρος ακούγεται να αναφέρεται σε απόρρητο υλικό που είχε στην κατοχή του.

«Μόλις βρήκα όλα τα απόρρητα έγγραφα εδώ κάτω», ακούγεται να λέει σε ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 2017, περίπου έναν μήνα μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Σε άλλο σημείο, μιλώντας στον συγγραφέα Μαρκ Τσβόνιτσερ, αναφέρει: «Το επόμενο πράγμα που έχω εδώ είναι... αυτό είναι απόρρητο».

Σε ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 2016, όταν ο Μπάιντεν ήταν ακόμη αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, φέρεται επίσης να λέει: «Έχω εκτενείς σημειώσεις για αυτή την περίοδο... Εκείνοι [στον Λευκό Οίκο] δεν γνώριζαν ότι τις έχω».

Τα ηχητικά, συνολικής διάρκειας άνω των δύο ωρών, περιλαμβάνουν αρκετές στιγμές στις οποίες ο Μπάιντεν εμφανίζεται να δυσκολεύεται να θυμηθεί ημερομηνίες ή συγκεκριμένες πληροφορίες.

Οι ηχογραφήσεις και τα απομαγνητοφωνημένα κείμενά τους είχαν περιέλθει στην κατοχή του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ στο πλαίσιο της έρευνας του 2024 για τον χειρισμό από τον Μπάιντεν απόρρητων εγγράφων.

The Oversight Project is going to get the Biden tapes imminently.



The injunction pending appeal by the DC Circuit has been dissolved.



Stand by. Get ready. pic.twitter.com/6Lp8OdQ92n — Jeff Clark (@JeffClarkUS) July 27, 2026

Η έρευνα Χερ και η απόφαση να μην ασκηθεί δίωξη

Ο ειδικός εισαγγελέας είχε καταλήξει ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε διατηρήσει ακατάλληλα ορισμένα έγγραφα, ωστόσο αποφάσισε να μην εισηγηθεί την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Στην απόφασή του, ο Χερ είχε επισημάνει ότι ο πρώην πρόεδρος συνεργάστηκε πλήρως με τις Αρχές και δεν προέκυψαν στοιχεία που να δείχνουν ότι παραβίασε εσκεμμένα τον νόμο.

Παράλληλα, ο ειδικός εισαγγελέας είχε εκτιμήσει ότι θα ήταν δύσκολο να καταδικαστεί ο Μπάιντεν από ένα σώμα ενόρκων, καθώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως ένας «συμπαθής, καλοπροαίρετος, ηλικιωμένος άνδρας με κακή μνήμη».

Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων και η Oversight Project προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηχογραφήσεις, στο πλαίσιο της έρευνας για τον χειρισμό των εγγράφων.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπάιντεν, από το 2021 έως το 2025, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αρνηθεί να δημοσιοποιήσει τα ηχητικά. Τον Μάιο, οι δικηγόροι του πρώην προέδρου προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να παραμείνουν απόρρητα, όμως μετά από δικαστικές ήττες απέσυραν την αγωγή.

Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν σημαντικές περικοπές, με τους Ρεπουμπλικανούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής να υποστηρίζουν ότι αυτές αποσκοπούν στην απόκρυψη αναφορών που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση απόρρητων πληροφοριών.

Ο εκπρόσωπος του Μπάιντεν, TJ Ducklo, επέκρινε τη στάση του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη δημοσιοποίηση «το τελευταίο παράδειγμα εργαλειοποίησης του υπουργείου Δικαιοσύνης για πολιτικά αντίποινα».

Οι αποκαλύψεις για τον Μπαράκ Ομπάμα

Στα ίδια ηχητικά, ο Μπάιντεν αναφέρεται και στη σχέση του με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, αποκαλύπτοντας ότι οι δύο άνδρες είχαν συχνά διαφωνίες, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης μετά το 2008.

Ο πρώην αντιπρόεδρος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Ομπάμα «εκνευριζόταν πραγματικά» μαζί του, καθώς ο ίδιος ζητούσε πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στις τράπεζες και μεγαλύτερη στήριξη της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε πιο αποφασιστικές κινήσεις επειδή, κατά την άποψή του, ο Ομπάμα και στενοί συνεργάτες του είχαν επηρεαστεί, έστω και ασυνείδητα, από τη Silicon Valley, μεταδίδει το BBC.

Ο Μπάιντεν αναφέρεται ακόμη στην απόφαση του Ομπάμα να μην τοποθετήσει τελικά τον οικονομολόγο Λάρι Σάμερς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), καθώς θεωρούσε ότι η επιλογή του θα αποτελούσε «πολιτικό βάρος».

Η συζήτηση για την προεδρική υποψηφιότητα του 2016

Στις ηχογραφήσεις περιλαμβάνονται επίσης αναφορές στις συζητήσεις που είχαν ο Μπάιντεν και ο Ομπάμα σχετικά με το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ το 2016.

Ο Μπάιντεν αφηγείται ότι ο Ομπάμα τού είχε ξεκαθαρίσει πως η τελική απόφαση ήταν αποκλειστικά δική του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο τότε πρόεδρος θεωρούσε εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος απέναντι στη Χίλαρι Κλίντον.

Η δημοσιοποίηση των ηχητικών επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο τόσο τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων από τον πρώην πρόεδρο όσο και άγνωστες πτυχές από την περίοδο της αντιπροεδρίας του, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί.