«Μόνα Λίζα»: Νέα εποχή για το πιο διάσημο χαμόγελο - Από τον συνωστισμό σε νέο κτήριο στο Λούβρο

Για δεκαετίες, η επίσκεψη στη «Μόνα Λίζα» στο Μουσείο του Λούβρου σήμαινε σχεδόν πάντα το ίδιο πράγμα: ασφυκτικό συνωστισμό, υψωμένα κινητά πάνω από πλήθη επισκεπτών και λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στο πιο αναγνωρίσιμο χαμόγελο της ιστορίας της τέχνης.

Αυτό όμως πρόκειται να αλλάξει ριζικά.

Μια από τις μεγαλύτερες αναδιαμορφώσεις στην ιστορία του μουσείου



Το Λούβρο παρουσίασε το σχέδιο της ομάδας που κέρδισε τον διεθνή διαγωνισμό για το έργο “Louvre Nouvelle Renaissance”, μια εκτεταμένη ανακαίνιση που στοχεύει να αποσυμφορήσει τους χώρους και να εκσυγχρονίσει τη ροή των επισκεπτών.

Στο project συμμετέχουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία Selldorf Architects και STUDIOS Architecture Paris, μαζί με τους landscape architects Base. Πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις στο μουσείο μετά την εμβληματική γυάλινη πυραμίδα του I. M. Pei το 1989.

Η «Μόνα Λίζα» αποκτά δικό της χώρο



Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά το ίδιο το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Η «Μόνα Λίζα» θα μεταφερθεί από την υπερπλήρη Salle des États σε έναν νέο, ειδικά σχεδιασμένο εκθεσιακό χώρο κάτω από την Cour Carrée. Ο νέος χώρος δημιουργείται αποκλειστικά για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία θέασης και να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο επισκεπτών που συγκεντρώνεται καθημερινά γύρω από τον πίνακα.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ξεχωριστή πρόσβαση, ώστε η ροή του κοινού να γίνεται πιο οργανωμένα και χωρίς συμφόρηση.

Νέες υποδομές κάτω από το ιστορικό παλάτι



Ο σχεδιασμός εστιάζει στην ανατολική πρόσοψη του μουσείου, γνωστή ως Grande Colonnade. Προβλέπει νέες υπόγειες εισόδους, διευρυμένους διαδρόμους και πρόσθετους εκθεσιακούς χώρους κάτω από το ιστορικό συγκρότημα.

Οι γαλλικές αρχές πολιτισμού χαρακτήρισαν το σχέδιο ως μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική και στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας του χώρου.

Η πρόκληση του υπερτουρισμού

Το Λούβρο δέχεται περίπου 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, με τη «Μόνα Λίζα» να αποτελεί τον απόλυτο πόλο έλξης — συχνά εις βάρος της εμπειρίας του υπόλοιπου μουσείου.

Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι η νέα διαρρύθμιση θα βοηθήσει τους επισκέπτες να κινηθούν πιο ομαλά και να ανακαλύψουν περισσότερες συλλογές, αντί να κατευθύνονται μαζικά σε ένα μόνο έργο.

Μια νέα εποχή για το πιο διάσημο χαμόγελο

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Μέχρι τότε, το Λούβρο θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό πίεση, αλλά με έναν σαφή στόχο: να επανασχεδιάσει τον τρόπο που το κοινό βιώνει την τέχνη.

Για τη «Μόνα Λίζα», που εδώ και αιώνες έχει ξεπεράσει τα όρια ενός απλού πίνακα, το νέο της «σπίτι» δεν είναι απλώς μια μετακόμιση. Είναι η προσπάθεια να ξανακερδίσει κάτι που έχασε μέσα στη φήμη της: έναν χώρο για να τη δεις όπως της αξίζει.

Με πληροφορίες από το mymodernmet.com