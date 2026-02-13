Μόναχο 2026: Το «διαζύγιο» Ευρώπης-ΗΠΑ επισημοποιείται με το βλέμμα στην Ουκρανία

Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια λειτουργούσε ανέκαθεν ως «σεισμογράφος» των διεθνών ισορροπιών, όμως το 2026 καταγράφει μια τεκτονική μετατόπιση. Εκεί που κάποτε κυριαρχούσε η διατλαντική ομοψυχία, πλέον «επισημοποιείται» ένα βαθύ και δυσεπούλωτο ρήγμα. Η Ευρώπη, υπό την πίεση της κυβέρνησης Τραμπ, συνειδητοποιεί πλέον ότι ο «απογαλακτισμός» από την Ουάσιγκτον δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη επιβίωσης.

Το κλίμα δυναμιτίστηκε πριν καν αρχίσουν οι επίσημες ομιλίες. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε την ύστατη ώρα την προγραμματισμένη συνάντησή του με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας για το Ουκρανικό. Η επίκληση «δυσκολιών στο πρόγραμμα» ερμηνεύτηκε από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως μια εξωφρενική περιφρόνηση. Η Ουάσιγκτον δείχνει ξεκάθαρα ότι σκοπεύει να χαράξει τη δική της γραμμή για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αγνοώντας πλήρως τους Ευρωπαίους εταίρους της. «Η συνάντηση δεν είχε πλέον νόημα χωρίς τις ΗΠΑ», παραδέχθηκαν με πικρία κορυφαίοι αξιωματούχοι.

Φρίντριχ Μερτς: «Γυρίζουμε τον διακόπτη»

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δίνοντας τον τόνο από την έναρξη της Συνόδου, ήταν καταιγιστικός. Παραδέχθηκε ότι η εξάρτηση από τις ΗΠΑ ήταν μια ευρωπαϊκή απόφαση, την οποία όμως η Γηραιά Ήπειρος αφήνει πλέον οριστικά πίσω της. «Πρέπει να γυρίσουμε τον διακόπτη μέσα στο μυαλό μας», τόνισε, καλώντας σε στρατιωτική ενίσχυση και αναζήτηση νέων συμμαχιών πέραν του Ατλαντικού. Ονομαστικά, ο Μερτς έδειξε προς τον Καναδά, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Τουρκία και τη Νότια Αφρική, σχεδιάζοντας έναν νέο παγκόσμιο χάρτη συνεργασιών.

German Chancellor Merz:



We will make the Bundeswehr the strongest conventional army in Europe as soon as we can. pic.twitter.com/4OFNyoZCxe — Clash Report (@clashreport) February 13, 2026

Μακρόν και Κάλας: Η οικονομική αντεπίθεση

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι «τίποτα που αφορά την Ευρώπη δεν μπορεί να αποφασίζεται χωρίς τους Ευρωπαίους», στέλνοντας μήνυμα τόσο στη Μόσχα όσο και στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η πιο «ριζοσπαστική» πρόταση ήρθε από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Η Κάλας πρότεινε την κοινή ανάληψη χρέους για αμυντικές δαπάνες —ένα «αμυντικό Eurobond» στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης για την πανδημία— υποστηρίζοντας ότι η υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη απαιτεί εξίσου τολμηρές οικονομικές λύσεις.

French President Macron:



When I speak about Europe becoming a power, I don’t speak about France or Germany becoming a power.



I speak about Europe. pic.twitter.com/kQgFPi5vWH — Clash Report (@clashreport) February 13, 2026

Το συμπέρασμα από την πρώτη ημέρα του Μονάχου είναι σαφές, η Ευρώπη είναι «ξύπνια». Η εποχή που η ασφάλειά της επαφίετο στις διαθέσεις του Λευκού Οίκου τελείωσε. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η ΕΕ θα «στρίψει το καράβι», αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να αναπτύξει τη δική της αυτόνομη ισχύ σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος.