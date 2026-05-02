Μοναδικές εμπειρίες στην Ευρώπη που αξίζει να ταξιδέψετε για να ζήσετε

Οι μοναδικές εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σας γίνονται όλο και περισσότερο ο κύριος λόγος για ταξίδια, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν αξέχαστες περιπέτειες.

Αν ψάχνετε για έμπνευση, το Tripadvisor μόλις ανακοίνωσε τους νικητές των ετήσιων βραβείων Travelers' Choice® 2026: Best of the Best Things To Do.

Τα βραβεία αναδεικνύουν τις εμπειρίες με την υψηλότερη βαθμολογία σε όλο τον κόσμο, με βάση εκατομμύρια κριτικές και αξιολογήσεις της παγκόσμιας κοινότητας του Tripadvisor. H πρώτη θέση ανήκει στην Ευρώπη, σημειώνει το Euronews.

Είναι μια περιήγηση με τα πόδια στο Πόρτο, η οποία κοστίζει μόλις 3 ευρώ ανά άτομο. Η ξενάγηση «The Unvanquished Tour» στο κέντρο του Πόρτο ανέκτησε την πρώτη θέση, έχοντας ήδη καταλάβει την κορυφή της κατάταξης το 2024. Οι συμμετέχοντες εξερευνούν αξιοθέατα όπως την Avenida dos Aliados, τη μεγαλύτερη λεωφόρο του Πόρτο, την εκκλησία Igreja do Carmo δίπλα στο στενότερο σπίτι της πόλης και το Πανεπιστήμιο του Πόρτο, όπου μαθαίνουν για αστικούς μύθους, καφέ που λειτουργούν εδώ και εκατοντάδες χρόνια και παράξενες τελετές.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η «Barcelona in 1 Day: Sagrada Familia, Park Güell, Old Town & Pickup». Η εκδρομή επιτρέπει στους επισκέπτες που έχουν περιορισμένο χρόνο να δουν τα καλύτερα της ισπανικής πόλης σε μία μόνο μέρα, με μεταφορά μετ' επιστροφής απευθείας από το ξενοδοχείο σας.

Περιηγηθείτε στη λεωφόρο Passeig de Gràcia, ρίξτε μια ματιά στη Las Ramblas, θαυμάστε τη θέα από το Montjuïc και εξερευνήστε την Παλιά Πόλη με τα πόδια. Στη συνέχεια, ανακαλύψτε δύο από τα κορυφαία αξιοθέατα του αρχιτέκτονα Antoni Gaudí, επισκεπτόμενοι το Park Güell και τη La Sagrada Familia.

Η τέταρτη θέση πήγε στην «All-Inclusive 90-Minutes Canal Cruise» του Captain Jack στο Άμστερνταμ. Σε αυτή την οικογενειακή βόλτα με βάρκα, γνωρίζετε τους υπόλοιπους επιβάτες καθώς καταναλώνετε ποτά και σνακ.

Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τη θέα της πόλης από ανοιχτή βάρκα το καλοκαίρι και από θερμαινόμενη, κλειστή βάρκα, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο, καθώς περιηγούνται στον δακτύλιο των καναλιών που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, παρατηρώντας αξιοθέατα όπως το Rijksmuseum και τη «Λεπτή Γέφυρα».

Το «Beatles Magical Mystery Tour» στο Λίβερπουλ κατατάχθηκε πέμπτο στον κόσμο. Οι θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος επιβιβάζονται σε ένα διακοσμημένο λεωφορείο για να επισκεφθούν «ιερούς τόπους», όπως το Penny Lane, το Strawberry Field, το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Paul McCartney και το The Cavern Club – όπου οι Beatles έδωσαν 292 συναυλίες.

Εμπειρίες μιας ζωής

Η κατάταξη «Once in a Lifetime Experiences» αναδεικνύει εξαιρετικές δραστηριότητες που πρέπει να βρίσκονται στη λίστα επιθυμιών των ταξιδιωτών.

Η νούμερο ένα εμπειρία είναι η κατάδυση με αναπνευστήρα ανάμεσα σε τεκτονικές πλάκες στο Ρέικιαβικ, όπου μπορείτε να εξερευνήσετε το υποβρύχιο ρήγμα γεμάτο νερό από το λιώσιμο των παγετώνων, που σχηματίστηκε από τη μετακίνηση των τεκτονικών πλακών της Ευρασίας και της Βόρειας Αμερικής.

Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να συμμετάσχετε. Η εκδρομή περιλαμβάνει οδηγό, στολή, εξοπλισμό και τα εισιτήρια εισόδου στο Silfra. Στη συνέχεια, σας προσφέρονται ζεστή σοκολάτα και μπισκότα.

Οι εκδρομές με κανό στο υδραγωγείο Pontcysyllte στο Llangollen κατέλαβαν τη δεύτερη θέση. Ένας περιπετειώδης τρόπος για να εξερευνήσετε τη βόρεια Ουαλία, αυτή η εκδρομή μισής ημέρας με κανό κατά μήκος ενός υδραγωγείου ύψους 38 μέτρων είναι γεμάτη παιχνίδια και προκλήσεις που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας στην κωπηλασία καθώς προχωράτε.

Η τρίτη ευρωπαϊκή δραστηριότητα, που κατατάσσεται 13η στον κόσμο, είναι η Σχολή Ρωμαίων Μονομάχων: Μάθετε πώς να γίνετε μονομάχος. Το πρακτικό μάθημα στην ιταλική πρωτεύουσα σας διδάσκει τεχνικές μάχης χρησιμοποιώντας αυθεντικά όπλα και περιλαμβάνει την ευκαιρία να φορέσετε χιτώνα και ζώνη μονομάχου (επιπλέον χρέωση). Η εμπειρία είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας έξι ετών και άνω.