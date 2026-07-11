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Μια ομάδα χωρίς χρήματα. Ένας ημιαποτυχημένος πρώην αθλητής και μια ιδέα που οι περισσότεροι χαρακτήρισαν παράλογη.

Η ταινία Μοneyball του 2011, σε σκηνοθεσία του Μπένετ Μίλερ και με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ, Τζόνα Χιλ, Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν και Ρόμπιν Ράιτ, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την προσπάθεια του General Manager των Oakland Athletics, Μπίλι Μπιν, να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα χωρίς τα χρήματα των μεγάλων συλλόγων.

Το εντυπωσιακό είναι πως η πραγματική ιστορία αποδείχθηκε σχεδόν πιο επαναστατική από την ίδια την ταινία. Γιατί αυτό που ξεκίνησε ως ένα απελπισμένο πείραμα μιας μικρής ομάδας κατέληξε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επαγγελματικοί σύλλογοι σε όλο τον κόσμο αξιολογούν τους αθλητές μέχρι και σήμερα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 οι Oakland Athletics ήταν μία από τις πιο φτωχές ομάδες του αμερικανικού μπέιζμπολ. Με προϋπολογισμό σχεδόν τρεις φορές μικρότερο από αυτόν των ισχυρών αντιπάλων τους, έβλεπαν κάθε χρόνο τους κορυφαίους παίκτες τους να φεύγουν για ομάδες με πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια.

Για τους περισσότερους, το συμπέρασμα ήταν αυτονόητο: χωρίς χρήματα δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίτλους. Όμως ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Μπίλι Μπιν, αρνήθηκε να το δεχτεί.

Ο άνθρωπος που αποφάσισε να αγνοήσει όλους τους «ειδικούς»

O Mπίλι Μπιν το 2012 - IMAGO / ZUMA Press Wire

Ο Μπίλι Μπιν γνώριζε από πρώτο χέρι πόσο λανθασμένες μπορούσαν να αποδειχθούν οι προβλέψεις των ανθρώπων του αθλήματος.

Ως νεαρός θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του μπέιζμπολ. Το 1980 επιλέχθηκε από τους New York Mets στον πρώτο γύρο του draft, απορρίπτοντας μάλιστα υποτροφία από το Στάνφορντ. Η καριέρα του όμως δεν δικαίωσε ποτέ τις προσδοκίες.

Η προσωπική αυτή αποτυχία τον έκανε να αμφισβητήσει κάτι που σχεδόν όλοι θεωρούσαν δεδομένο: ότι οι σκάουτερ μπορούν να αναγνωρίσουν το ταλέντο μόνο «με το μάτι».

Εκείνη την περίοδο ο Μπιν γνώρισε έναν νεαρό απόφοιτο οικονομικών του Yale, τον Πίτερ Μπραντ, έναν χαρακτήρα που στην πραγματικότητα βασίζεται στον αναλυτή Πολ ΝτεΠοντέστα.

Ο Μπραντ δεν είχε υπάρξει ποτέ επαγγελματίας παίκτης. Αντί για ένστικτο, χρησιμοποιούσε στατιστικά μοντέλα.

Η θεωρία του ήταν απλή αλλά επαναστατική: οι περισσότερες ομάδες πλήρωναν υπέρογκα ποσά για χαρακτηριστικά που εντυπωσίαζαν, όχι απαραίτητα για εκείνα που οδηγούσαν πραγματικά στις νίκες.

Αντί να κυνηγούν σταρ, οι Athletics άρχισαν να αναζητούν παίκτες που η αγορά υποτιμούσε, αλλά είχαν εξαιρετική ικανότητα να φτάνουν στη βάση (on-base percentage), έναν δείκτη που τότε οι περισσότεροι αγνοούσαν.

Η απόφαση προκάλεσε ειρωνείες, αντιδράσεις ακόμη και μέσα στην ίδια την ομάδα.

Το στοίχημα που άλλαξε το μπέιζμπολ

Oakland Athletics/ EPA

Το 2002 οι Oakland Athletics κατάφεραν κάτι που ελάχιστοι πίστευαν δυνατό. Πέτυχαν 20 συνεχόμενες νίκες, επίδοση-ρεκόρ για την American League εκείνη την εποχή, ενώ ολοκλήρωσαν τη σεζόν με 103 νίκες, παρά το γεγονός ότι διέθεταν ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα αποκλείστηκε στα playoffs και δεν κατέκτησε ποτέ το World Series, κάτι που η ταινία δεν κρύβει. Αυτό ωστόσο δεν είχε τόση σημασία. Γιατί το πραγματικό επίτευγμα δεν ήταν ένα τρόπαιο.

Ήταν ότι απέδειξαν πως ολόκληρο το σύστημα αξιολόγησης παικτών μπορούσε να αλλάξει.

Πόσο πιστή είναι η ταινία στην πραγματικότητα;

IMAGO / ZUMA Press Wire

Το Moneyball, βασίζεται στο ομώνυμο best seller του Μάικλ Λιούις. Τον Μπίλι Μπιν υποδύεται ο Μπραντ Πιτ, σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του, η οποία του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Δίπλα του, ο Τζόνα Χιλ ενσαρκώνει τον Πίτερ Μπραντ, ενώ εμφανίζονται επίσης οι Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν, Ρόμπιν Ράιτ και Κρις Πρατ.

Η ταινία παραμένει πιστή στον βασικό κορμό της ιστορίας, αν και απλοποιεί αρκετά γεγονότα και αλλάζει ονόματα προσώπων. Ο χαρακτήρας του Πίτερ Μπραντ, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε ειδικά για την ταινία, καθώς ο πραγματικός συνεργάτης του Μπιν, Πολ ΝτεΠοντέστα, δεν επιθυμούσε να χρησιμοποιηθεί το όνομά του.

Γιατί το Moneyball παραμένει τόσο επίκαιρο

Oakland A's general manager Billy Beane/ EPA

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας είναι ότι ο Μπίλι Μπιν δεν δικαιώθηκε μόνο μέσα στο γήπεδο. Οι μέθοδοί του υιοθετήθηκαν σταδιακά από σχεδόν όλες τις ομάδες του MLB.

Ακόμη και οι Boston Red Sox, που κάποτε προσπάθησαν να τον προσλάβουν προσφέροντάς του το υψηλότερο συμβόλαιο που είχε δοθεί ποτέ σε γενικό διευθυντή, αξιοποίησαν τη φιλοσοφία του για να κατακτήσουν το World Series του 2004, βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 86 ετών.

Σήμερα η ανάλυση δεδομένων αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδόν σε κάθε επαγγελματικό άθλημα, από το ποδόσφαιρο μέχρι το μπάσκετ. Αυτό που το 2002 φαινόταν αιρετικό, πλέον θεωρείται αυτονόητο.

Το Moneyball δεν είναι τελικά μια ταινία για το μπέιζμπολ. Είναι μια ιστορία για το θάρρος να αμφισβητήσεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας ολόκληρος κόσμος.

Γι' αυτό και δεκατέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εξακολουθεί να προβάλλεται ως παράδειγμα όχι μόνο αθλητικής στρατηγικής, αλλά και επιχειρηματικής σκέψης, ηγεσίας και καινοτομίας.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Μπίλι Μπιν: δεν κέρδισε ποτέ το τρόπαιο που κυνηγούσε, όμως κατάφερε να αλλάξει για πάντα τους κανόνες του παιχνιδιού.