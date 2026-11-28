Δραματική τροπή λαμβάνει η κρίση γύρω από το νομικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, καθώς η αιγυπτιακή κυβέρνηση διαμήνυσε νέο αυστηρό τελεσίγραφο προς τη μοναστική κοινότητα. Το Κάιρο θέτει ως οριστική προθεσμία το τέλος του έτους (31 Δεκεμβρίου) προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία ρυθμιστικού πλαισίου. Παράλληλα, η αιγυπτιακή δικαιοσύνη μετέθεσε την έκδοση της δικαστικής απόφασης για τις 27 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας περιθώριο για την επίσημη υπογραφή του σχεδίου που θα καταστήσει τη δικαστική οδό μη αναγκαία.

Καθηλωμένος στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών

Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ασθένεια του Ηγουμένου, Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ Συμεών, επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα. Ο Αρχιεπίσκοπος παραμένει καθηλωμένος στην Αθήνα για λόγους υγείας, αδυνατώντας να βρεθεί στο μοναστήρι. Η φυσική απουσία του από την έδρα της Μονής σε αυτή την κρίσιμη καμπή προκαλεί σοβαρή διάσπαση και τριγμούς στο εσωτερικό της Σιναϊτικής Αδελφότατος, η οποία εμφανίζεται χωρισμένη ως προς τους όρους της συμφωνίας.

Επιπλέον, η άρνηση των αιγυπτιακών αρχών να χορηγήσουν μέχρι στιγμής την αιγυπτιακή υπηκοότητα στον νέο Αρχιεπίσκοπο Συμεών —σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, γέροντα Δαμιανό— στερεί από τη Μονή τη δυνατότητα νόμιμης εκπροσώπησης ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων της χώρας, λειτουργώντας ως μέσο πίεσης για την υπογραφή.

Η πρόταση συμφωνίας και τα ανοιχτά μέτωπα

Το προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας παρέχει στη Μονή για πρώτη φορά νομική προσωπικότητα βάσει του αιγυπτιακού δικαίου, ωστόσο απαιτεί την παραίτηση από τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί των ακινήτων και των ιστορικών εκτάσεων της.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς φορείς, όπως η International Society for Human Rights (ISHR), εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το γεγονός ότι η συμφωνία δεν αποτρέπει τους κινδύνους από τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και σχεδιαζόμενου τελεφερίκ στο Όρος Σινά.

Ώρα αποφάσεων στη γιορτή της Αγίας Αικατερίνης

Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις θεωρείται η επερχόμενη εορτή της Αγίας Αικατερίνης με το παλαιό ημερολόγιο, η οποία τιμάται στις 8 Δεκεμβρίου (25 Νοεμβρίου με το ουλιανό ημερολόγιο). Η προγραμματισμένη επίσκεψη στο Σινά αντιπροσωπείας του εποπτεύοντος Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του Πατριάρχη Θεόφιλου Γ΄ αναμένεται να λειτουργήσει καταλυτικά.

Η παρουσία της αποστολής των Ιεροσολύμων αποσκοπεί στον άμεσο έλεγχο της κατάστασης, την αποκατάσταση της συνοχής στην αδελφότατο και τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων, ώστε να αποτραπεί η οριστική απώλεια του ιστορικού καθεστώτος της Μονής πριν την εκπνοή της διορίας του Καΐρου.