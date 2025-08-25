Μόνικα Μπελούτσι: Λίγο πριν κλείσει τα 60 δηλώνει «Γελοίο να προσποιούμαι ότι είμαι ακόμη 20 ή 30»

Σε λίγες εβδομάδες η Μόνικα Μπελούτσι θα κλείσει τα 60 και όπως εξηγεί στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε θα ήταν γελοίο να προσποιείται ότι είναι ακόμη 20 ή 30 ετών.

«Το να γερνάς δεν είναι εύκολο, και ο καθένας το διαχειρίζεται όπως μπορεί. Το πρωί μπορεί να δω μια ρυτίδα παραπάνω, αλλά είναι φυσιολογικό και από τη στιγμή που δεν πονάω πουθενά, απολαμβάνω τον καπουτσίνο μου και νιώθω πολύ τυχερή. Στη ζωή μου η ομορφιά και ο αισθησιασμός ίσως ήταν μάσκες και με το πέρασμα του χρόνου πλέον εκφράζω τα πράγματα διαφορετικά.

Στα 60 μου χαίρομαι που το σώμα μου μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους. Αλλωστε, θα ήταν γελοίο να προσποιούμαι ότι είμαι ακόμη 20 ή 30. Υπάρχει μια φράση του Βολταίρου που μου αρέσει πολύ: «Όποιος δεν έχει το πνεύμα της ηλικίας του θα υποφέρει από αυτή» δηλώνει στο Marie Claire.

Από τα καλοκαίρια της στην Ιταλία θυμάται... «Κατάγομαι από την Τσιτά ντι Καστέλο στην Ούμπρια. Είναι μια πολύ πράσινη περιοχή στο εσωτερικό της χώρας, με πολλές βροχές – τη λένε «ο κήπος της Ιταλίας». Το καλοκαίρι πηγαίναμε συχνά με τους γονείς μου στην ακτή, κυρίως στο Βιαρέτζιο. Υπήρχαν πολλοί νέοι, περνούσαμε τις μέρες στην παραλία κολυμπώντας και τεμπελιάζοντας και το βράδυ πηγαίναμε σε κλαμπ. Ύστερα ανακάλυψα τη Ρώμη, την οποία αγάπησα αμέσως για το ιδιαίτερο φως της».

Πώς ένιωθε ως μοναχοπαίδι; «Μου άρεσε που είχα τους γονείς μου αποκλειστικά για μένα, αλλά γύρω στα 8 ή 9 άρχισα να νιώθω την απουσία ενός αδελφού ή μιας αδελφής… Ευτυχώς, είχα πολλά ξαδέλφια και φίλους που αγαπούσα. Μεγαλώσαμε όλοι μαζί και βλεπόμαστε ακόμα, δεκαετίες μετά. Δεν με νοιάζει αν έγιναν δικηγόροι, δημοσιογράφοι ή γιατροί, ούτε εκείνους αν είμαι ηθοποιός· οι δεσμοί μας είναι αναλλοίωτοι. Όσο για τους γονείς μου, μου είχαν εμπιστοσύνη και με άφησαν πολύ ελεύθερη. Τους ευχαριστώ βαθιά γιατί έχω υπέροχες αναμνήσεις από τα νιάτα μου» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Και συμπλήρωσε μιλώντας για τις κόρες της την 20χρονη Ντέβα και την 15χρονη Λεονί. «Ως μοναχοπαίδι ήμουν πολύ χαρούμενη που έκανα δύο κόρες. Και προσπάθησα να τους δώσω μεγάλη ελευθερία, όπως και οι δικοί μου σε μένα. Οι κόρες μου είναι το επίκεντρο της ζωής μου. Καθοδηγούν τις επιλογές μου. Αλλά παραμένω ταπεινή, γιατί όταν είσαι γονιός κάνεις λάθη συνέχεια, ακόμα κι όταν προσπαθείς για το καλύτερο. Σήμερα απολαμβάνω το ότι έχουμε πραγματικές στιγμές μαζί: κοιταζόμαστε στα μάτια, μιλάμε από καρδιάς, υπάρχει μια πολύ δυνατή σχέση».

Με τον σύντροφό της Τιμ Μπάρτον έχουν γυρίσει μια ταινία μαζί. Όσο για το αν υπάρχουν άλλα κοινά σχέδια; «Μου αρέσει αυτή η δημιουργική ώσμωση, όταν εμπνέεσαι από τον άλλον και το αντίστροφο. Αλλά είναι επίσης πολύ όμορφο να υπάρχει «απλώς» μια σχέση ζευγαριού. Και σήμερα, αυτό είναι προτεραιότητά μου. Η σχέση μου πρώτα, η δουλειά έπειτα» εξηγεί.