Μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός Εξωτερικών: Κόντρα για την τροπολογία και καρφιά Γεραπετρίτη σε ΠΑΣΟΚ

Η τροπολογία του Γιώργου Γεραπετρίτη, με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο υπουργείο Εξωτερικών δημιούργησε νέα εστία έντασης στην Ολομέλεια, καθώς η αντιπολίτευση στηλίτευσε τον τρόπο νομοθέτησης της κυβέρνησης, συνδέοντας τη ρύθμιση με τον μίνι ανασχηματισμό.

Παρουσιάζοντας την επίμαχη τροπολογία, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εξήγησε πως ενεργοποιείται το σχετικό άρθρο του Συντάγματος μετά από 50 χρόνια, τονίζοντας πως οι θέσεις μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών «προσδίδουν υπηρεσία στο Πολίτευμα».

«Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρχει συνέχεια στο υπουργείο Εξωτερικών με θεσμικό τρόπο, γι’ αυτό η θέση καλύπτεται από ανώτατο διπλωμάτη. Σε μια περίοδο παγκόσμιων κλυδωνισμών, πρέπει να διασφαλίζεται αυτή η συνέχεια. Συνέχεια, άμεση ανταπόκριση και διαχείριση γεωπολιτικών κρίσεων. Αυτά είναι απολύτως απαραίτητα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», υποστήριξε ο υπουργός Εξωτερικών, επισημαίνοντας πως είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του πως επιθυμεί να ενεργοποιηθεί αυτή η θεσμική πρόβλεψη.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

«Μας είπατε ότι ήταν… όνειρο ζωής σας να κάνετε υπηρεσιακό υφυπουργό. Ως τροπολογία μεταμεσονύχτια το ονειρευόσασταν σε παντελώς άσχετο νομοσχέδιο; Η αλήθεια είναι ότι φταίει το στρίμωγμα υπουργών σε θέσεις που έχουν γεμίσει. Πώς θα χωρέσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου! Αυτό σκέφτεστε. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Αυτή είναι η ΝΔ!», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

«Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει η νύχτα και γελά. Γιατί δεν μας λέτε απλώς πως “πρέπει να τακτοποιήσω την Παπαδοπούλου σε μια θέση και να επαναφέρω τον Χατζηβασιλείου στην κυβέρνηση”; Απλά και καθαρά λόγια», υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

«Δεν είναι αθώα η τροπολογία, ούτε υλοποίηση ενός ονείρου που είχατε υπουργέ. Το φέρνετε μια μέρα πριν την ορκωμοσία των νέων υπουργών», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας υποστήριξε πως «ομολογείτε ότι δεν θα είστε αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές». Για «ιστορική οπισθοδρόμηση» και «θλιβερό αναχρονισμό» μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας που κατήγγειλε «παραβίαση της δημοκρατικής αρχής».

Βέλη Γεραπετρίτη κατά ΠΑΣΟΚ: «Υπολείπεται της ιστορίας του, προσβάλλει το Διπλωματικό Σώμα»

Απαντώντας στα ομαδικά πυρά, ο υπουργός Εξωτερικών στράφηκε κατά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας πως «γι’ ακόμη μια φορά το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται της ιστορίας του», καθώς «προσβάλλει» το Διπλωματικό Σώμα.

«Διαφωνείτε με τη συνταγματική διάταξη; Το Σύνταγμα προβλέπει το θεσμό των υπηρεσιακών υφυπουργών, σχεδόν οι μισές κυβερνήσεις της υφηλίου προβλέπουν αυτές τις θέσεις. Τη θέση την καταλαμβάνει ένας ανώτατος διπλωμάτης, όχι ένας πολιτικός καριέρας. Η πρόβλεψη είναι ένας άνθρωπος διπλωμάτης, όταν δεν υπάρχει πολιτική κυβέρνηση, να υπάρχει κάποιος να συνεχίσει την πολιτική ώστε να μην έχουμε κινδύνους», επέμεινε ο υπουργός, υπεραμυνόμενος της διάταξης.

«Εμείς προσβάλλουμε το διπλωματικό Σώμα κι όχι εσείς; Που μετά από 50 χρόνια και 7 χρόνια στην κυβέρνηση το ενεργοποιείτε το άρθρο την ώρα που θέλετε να υπουργοποιήσετε ξανά τον Χατζηβασιλείου;», απάντησε ο Παύλος Χρηστίδης.

Το πινγκ πονγκ με το ΠΑΣΟΚ συνεχίστηκε, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να σχολιάζει πως ο Παύλος Χρηστίδης «λόγω του νεαρού της ηλικίας του», όπως είπε, «ξέχασε πως το ΠΑΣΟΚ κυβέρνησε τόσα χρόνια και δεν έφερε αυτή τη ρύθμιση».

«Με το περιεχόμενη της διάταξης συμφωνείτε ναι ή όχι; Το ΠΑΣΟΚ κωφεύει, η ουσία είναι το εάν τιμάμε το Διπλωματικό Σώμα ή εάν το απαξιώνουμε στο πλαίσιο του πολιτικού μηδενισμού», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας αιχμηρά πως «με αυτή την επαμφοτερίζουσα πρακτική το ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει μπροστά».