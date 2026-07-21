«Μόνο 4 ευρώ»; Ανάρτηση Φινλανδού τουρίστα για το πιτόγυρο στην Αθήνα άναψε φωτιές στο Twitter

Μια αυθόρμητη ανάρτηση Φινλανδού τουρίστα στο Χ (πρώην Twitter) κατάφερε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από Έλληνες χρήστες, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το κόστος ζωής και την ακρίβεια στην Ελλάδα.

Ο επισκέπτης, εντυπωσιασμένος από την εμπειρία του στην Αθήνα, δημοσίευσε φωτογραφία με ένα πιτόγυρο που αγόρασε στο κέντρο της πόλης, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ένας χορταστικός γύρος στο κέντρο της Αθήνας με μόλις 4 ευρώ. Απίστευτο!».



Ωστόσο αυτό που για τον ίδιο φάνηκε ως μια εξαιρετικά οικονομική επιλογή, για πολλούς Έλληνες αποτέλεσε αφορμή για... έκρηξη σχολίων.

«Για τους τουρίστες είναι φθηνό, για εμάς όχι»



Κάτω από την ανάρτηση συγκεντρώθηκαν δεκάδες απαντήσεις, με πολλούς να εξηγούν ότι η εικόνα διαφέρει σημαντικά όταν κάποιος ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.

«Στην Ελλάδα τα 4 ευρώ θεωρούνται ακριβή τιμή για ένα πιτόγυρο», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος υπενθύμισε ότι πριν από λίγα χρόνια η ίδια μερίδα κόστιζε κάτω από 3 ευρώ, χωρίς να έχει μικρότερο μέγεθος.

Δεν έλειψαν και τα σχόλια που συνέδεσαν την αύξηση της τιμής με τους μισθούς, επισημαίνοντας ότι για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με περίπου 800 ευρώ τον μήνα, το πιτόγυρο των 4 ευρώ μόνο οικονομικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Θεωρώ Φινλανδία με ευρώ δεν εχει τις τιμές της Δανίας ,Νορβηγία αλλά και πάλι γι'αυτους η Ελλάδα είναι φθηνή με διπλάσιους και τριπλάσιους μισθούς από Ελλάδα https://t.co/udVipMj3ie — GigiV46 (@GigiV46) July 19, 2026

Αναρωτιεμαι τι ποσοστό των αυξημένων τιμών στην Ελλάδα ειναι προϊον αγοραστικης δυναμης τουριστών στους οποιους φαινονται αστείες οι τιμές και σκουπίζουν ο,τι κυκλοφορεί, ειδικά στην Αθήνα. https://t.co/IyEzp7k5Ze — Aristides 🇹🇼🇺🇦 (@arisoikon) July 16, 2026

To AI μου λέει ότι στο Ελσίνκι ένα πιτόγυρο κοστίζει 12 με 15 Ευρώ. Λογικό, όταν το τοπικό τους φαγητό είναι λουκάνικο από αίμα χοίρου. 😝https://t.co/gNhAHIQ9Jx — Nassos83 (@Nassos83) July 16, 2026

Το πιτόγυρο έγινε... σύμβολο της ακρίβειας



Η συζήτηση γρήγορα ξεπέρασε το ίδιο το φαγητό. Για αρκετούς χρήστες, το πιτόγυρο αποτελεί πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της αύξησης των τιμών στα καθημερινά προϊόντα.

Πολλοί θυμήθηκαν ότι πριν από μερικά χρόνια μπορούσαν να αγοράσουν δύο πιτόγυρα με τα χρήματα που σήμερα αρκούν μόλις για ένα, χρησιμοποιώντας το δημοφιλές ελληνικό street food ως μέτρο σύγκρισης της ακρίβειας.



Δύο κόσμοι, δύο διαφορετικές πραγματικότητες



Σε κάθε περίπτωση το περιστατικό ανέδειξε και τη διαφορετική οπτική ανάμεσα στους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους. Για έναν τουρίστα που προέρχεται από χώρα με υψηλότερο κόστος ζωής, τα 4 ευρώ μπορεί να μοιάζουν με εξαιρετική τιμή.

Στην προκειμένη η αντίδραση του Φινλανδού τουρίστα εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις διαφορές στο κόστος ζωής μεταξύ των δύο χωρών. Στη Φινλανδία οι μέσες μηνιαίες αποδοχές πλήρους απασχόλησης ξεπερνούν τα 4.200 ευρώ, ωστόσο και οι τιμές στο street food είναι σημαντικά υψηλότερες. Ένα κεμπάπ ή ένα μπέργκερ στο Ελσίνκι κοστίζει συνήθως από 10 έως 15 ευρώ, ενώ ακόμη και ένας καφές μπορεί να ξεπεράσει τα 4 ευρώ. Έτσι, το ελληνικό πιτόγυρο των 4 ευρώ φάνηκε στον επισκέπτη ιδιαίτερα οικονομικό.

Για έναν Έλληνα καταναλωτή, όμως, η συνεχής αύξηση στο κόστος ενός από τα πιο δημοφιλή και προσιτά γεύματα της χώρας αποτελεί υπενθύμιση ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει την καθημερινότητα.