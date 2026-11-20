Ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπως όλα δείχνουν, αποτελεί παρελθόν για το φετινό «Sing for Greece», το πρόγραμμα της ΕΡΤ που θα αναδείξει τον καλλιτέχνη που θα μας εκπροσωπήσει τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας. Ο ταλαντούχος δημιουργός αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο φετινό εγχείρημα που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη.

Για τον λόγο αυτό τα στελέχη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές για τη διάδοχη κατάσταση και στο τραπέζι έπεσε το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα, που συμπαρουσίασε πέρσι τον διαγωνισμό με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά. Η Μαγγίρα είναι η επικρατέστερη να το αναλάβει, είναι show woman, έχει χιούμορ, άνεση και μπορεί να διαχειριστεί άψογα τις απαιτήσεις ενός live.

Στο παιχνίδι της παρουσίασης προστέθηκε στη συνέχεια και το όνομα του Νίκου Μουτσινά. Ο ηθοποιός έχει επίσης άνεση, επικοινωνιακό χάρισμα, αυτοσχεδιάζει και θα ήταν σούπερ να παρουσιάσει το «Sing for Greece», πιθανότατα πλάι στην Μπέττυ.

φωτογραφία NDP

Παράλληλα έχουν γίνει επαφές με τον Κωνσταντίνο Ρήγο για να αναλάβει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της διοργάνωσης. Ουσιαστικά θα είναι ο άνθρωπος που θα στήσει όλο το αισθητικό κομμάτι των τριών σόου, αλλά και τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH ο Ρήγος είναι ένα βήμα πριν υπογράψει τη συμφωνία του με την ΕΡΤ.

Την ίδια στιγμή όμως και επειδή οι άνθρωποι της ΕΡΤ θα ήθελαν με κάποιον τρόπο και τη συμμετοχή του Καπουτζίδη στη Eurovision δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Γιώργος να αναλάβει τελικά τον τηλεοπτικό σχολιασμό των δύο ημιτελικών και του τελικού της Βουλγαρίας…