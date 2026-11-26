Μετά το άδοξο τέλος της θεατρικής συνεργασίας του με τη Γιούλη Ηλιοπούλου που θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες εξαιτίας χρημάτων που ο Στράτος Τζώρτζογλου ισχυρίζεται ότι του οφείλονται, ο ηθοποιός φεύγει για την Εύβοια για να βρει την ηρεμία και τη γαλήνη στην πίστη του. «Μέσω της δικής μου κατάστασης ελπίζω να δικαιωθούν και άλλοι ηθοποιοί», λέει στον FLASH και μοιράζεται μαζί μας το μίνι ταξίδι – απόδραση που έχει ετοιμάσει για να γαληνέψει η ψυχή του.

«Το Σάββατο 28/11 θα επισκεφτώ την εκκλησία Αγίου Φιλούμενου στη νότια Εύβοια. Την Κυριακή 29/11 θα ανηφορίσω βόρεια και αφού προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου θα καταλύσω στην Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ. Εκεί είχα περάσει μία εβδομάδα το περασμένο Πάσχα πλάι στον πατέρα Γαβριήλ. Στη μονή βρίσκονται και τα λείψανα του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη, είναι ένας από τους μοντέρνους Άγιους».

Ο Στράτος Τζώρτζογλου πιστεύει πολύ στον Θεό και καθημερινά επισκέπτεται έστω και για λίγο την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται μέσα στο γηροκομείο Αθηνών. «Περνάω έστω και μισή ώρα σχεδόν κάθε απόγευμα για να παρακολουθήσω τον Εσπερινό του πατέρα Θεόδωρου», επισημαίνει στον FLASH.

Μαθήματα υποκριτικής σε ηλικιωμένους

Παράλληλα με τη σειρά του ΑΝΤ1 που ετοιμάζει («Σπιλιάδες») ο Τζώρτζογλου επισκέπτεται κάθε Τετάρτη τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μοσχάτο για έναν πολύ καλό σκοπό.

«Εκεί υπάρχει μια θεατρική ομάδα από 40 ηλικιωμένους και σε τρεις μήνες θα ανεβάσουμε μια παράσταση για φιλανθρωπικό σκοπό. Στο έργο παίζω έναν αγράμματο βοσκό που συναντάει τον Θεό. Διδάσκω τους ηλικιωμένους υποκριτική και εκεί ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Κανάκης με μεταλαμβάνει και με εξομολογεί», καταλήγει.