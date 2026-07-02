«Μόνο τρομοκράτη δεν τον αποκάλεσε»: «Βράζουν» στην ΕΛΑΣ για την επίθεση Κυρανάκη σε Τσίπρα

Αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει στην ΕΛΑΣ, η επίθεση του γραμματέα της ΝΔ, στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τη δολοφονική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως πίσω από όλη αυτή την «τοξική επίθεση», κρύβεται ουσιαστικά η προσπάθεια της κυβέρνησης να «στραφεί προς την ακροδεξιά πλευρά της, τώρα που βρίσκεται ενώπιον του φάσματος του Αντώνη Σαμαρά».

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιτέθηκε με σφοδρότητα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, ταυτίζοντας τον, πολιτικά, με την υπόθαλψη τρομοκρατικών ενεργειών. Κυρίως κατά την περίοδο διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ. «Μόνο τρομοκράτη που δεν τον αποκάλεσε», έλεγε στον FLASH, έμπειρο στέλεχος του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην Λ. Αμαλίας, τα τηλέφωνα άρχισαν να ηχούν κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του κ. Κυρανάκη. Τα κορυφαία στελέχη της ΕΛΑΣ εξέφραζαν την πολιτική τους απορία τόσο για τον τρόπο εκδήλωσης της επίθεσης όσο και για το περιεχόμενο. «Όταν ο Αλέξης Τσίπρας, αρκετές ώρες πριν, είχε καταδικάσει με τον πιο ηχηρό τρόπο, τη δολοφονική ενέργεια», σημείωνε δηκτικά στενός του συνεργάτης.

Αρκετοί εκτιμούν πως η «επίθεση Κυρανάκη δεν είναι προσωπική αντίδραση αλλά αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης». Θεωρούν πως η «ΝΔ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το θάνατο μητέρας στελέχους της, προκειμένου να δημιουργήσει τοξικό και εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης». Κάποιοι θεωρούν πως και η δεύτερη θέση που καταγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, προκαλεί, με συνέπεια να αντιδρά η κυβέρνηση με πανικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας δεν φέρεται διατεθειμένος να εισέλθει σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που φαίνεται πως επιλέγει η κυβέρνηση. «Όχι, πως δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις», τόνιζε στον FLASH, υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΛΑΣ. Είναι γεγονός πως η επίθεση Κυρανάκη, προκάλεσε εντύπωση, κυρίως διότι, διεφάνη, κατά την εκτίμηση της ΕΛΑΣ, πως η ΝΔ, επιλέγει, μια μακρά προεκλογική περίοδο με έντονα τα χαρακτηριστικά της τοξικότητας και της εμφύλιας σύρραξης. «Κατά τα άλλα Μητσοτάκης ή χάος», σημείωνε με ειρωνικό τρόπο στέλεχος του κόμματος.