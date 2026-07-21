Πάτρα: 5χρονος μόνος του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου φώναζε τους γονείς του - Επιχείρηση έστησε η ΕΛΑΣ

Αναστάτωση επικράτησε στην Πάτρα, όταν η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για ένα 5χρονο παιδί που βρισκόταν μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου και φώναζε τους γονείς του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ανήσυχοι οι γείτονες που αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο, κάλεσαν τις Αρχές, που έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στον 5ο όροφο και κατάφεραν να περάσουν στο μπαλκόνι από γειτονικό διαμέρισμα. Αμέσως πήραν το παιδί στην αγκαλιά τους, το καθησύχασαν και το απομάκρυναν με ασφάλεια.

Μετά τη διάσωσή του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα. Παράλληλα, ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των γονέων του, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

