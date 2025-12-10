«Μοντέλο Κουτσόλαμπρου» αναζητούν στην Κεντροαριστερά - Συγκρατημένο το ΠΑΣΟΚ, πανηγυρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Φωνές υπέρ μεταφοράς της ίδιας αντίληψης στην κεντρική πολιτική σκηνή, η οποία όμως έχει ιδιαιτερότητες και διαφέρει από τις αρχαιρεσίες σε επιστημονικά σωματεία ή συνδικαλιστικές εκλογές. Φουλ υποστηρικτικός ο ΣΥΡΙΖΑ, πιο διακριτικό το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Κουτσολάμπρος εξελέγη πρόεδρος με ευρεία διαφορά έναντι του αντιπάλου του, ο οποίος πρόσκειτο στη ΝΔ, καταφέρνοντας να συσπειρώσει στο ανεξάρτητο κεντροαριστερής κατεύθυνσης ψηφοδέλτιό του τις ευρύτερες προοδευτικές παρατάξεις που είχαν μείνει εκτός της συνέχειας.

Το γεγονός αυτό έκανε πολλά στελέχη που ανήκουν σε κεντροαριστερά κόμματα, κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως στο ΠΑΣΟΚ να μιλήσουν για ένα πετυχημένο μοντέλο που «κερδίζει τη ΝΔ» και το οποίο πρέπει να είναι ο οδηγός και για τις εθνικές εκλογές, «ώστε να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Πανηγυρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ

Σε πανηγυρικούς τόνους το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε: «Οι δικηγόροι της Αθήνας έστειλαν, όπως και στον πρώτο γύρο, ένα καθαρό μήνυμα υπέρ μιας προοδευτικής ενωτικής διοίκησης στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και κατά του κ. Μητσοτάκη και των εκλεκτών του. Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι ο νέος πρόεδρος του ΔΣΑ, καθαρός και μεγάλος νικητής. Στη μάχη του ΔΣΑ αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η ενωτική προοδευτική πρόταση και οι καθαρές θέσεις μπορούν να στέκονται απέναντι σε παντοδύναμους κομματικούς μηχανισμούς και να τους κερδίζουν».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν πολλά στελέχη της Κουμουνδούρου αλλά και ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης με επίκληση και στην Αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα στη στήριξη που παρείχε ο συνδυασμός του στον β΄ γύρο των δημοτικών εκλογών στην Αθήνα, με αποτέλεσμα -με τις πολύπλευρες εισροές (και εκ δεξιών) που είχε ο Χάρης Δούκας υπέρ του- να κάνει την ανατροπή. «Μετά τον Δήμο Αθηναίων και άλλα αυτοδιοικητικά προοδευτικά εγχειρήματα ο ΔΣΑ δείχνει και ανοίγει δρόμους ξανά. Φερέγγυα πρόσωπα, ισχυρό και μαχητικό ψηφοδέλτιο, προοδευτική συνεργασία, υπέρβαση διαχωριστικών γραμμών, ενότητα, κοινός αγώνας για να μην περάσει ο μεγαλύτερος επαγγελματικός σύλλογος της χώρας στην επιρροή του Μαξίμου και να μείνει σε προοδευτική κατεύθυνση», σχολίασε ο κ. Ζαχαριάδης.

Πιο συγκρατημένοι στο ΠΑΣΟΚ

Κεντρικά από το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση ούτε κάποιο ανεπίσημο σχόλιο. Παρ’ όλα αυτά, ο υποψήφιος που είχε την άτυπη στήριξη της Χαριλάου Τρικούπη, Μιχάλης Καλαντζόπουλος είχε ανοιχτά εκφράσει στον β΄ γύρο την υποστήριξή του στον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, ενώ και επιτελικά στελέχη πρώτης γραμμής που έχουν τη δικηγορική ιδιότητα όπως οι Κώστας Τσουκαλάς και Δημήτρης Μάντζος εξέφρασαν στην τελική αναμέτρηση την προτίμησή τους στο πρόσωπό του έναντι του χαρακτηρισμένου ως «κυβερνητικού υποψηφίου», Δημήτρη Αναστασόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ αν και τάσσεται υπέρ των κοινωνικών συμμαχιών και της ενότητας στη βάση, επιμένει στη διατήρηση της αυτονομίας του και απορρίπτει κάθε ιδέα για κοινά ψηφοδέλτια, θεωρώντας ότι η μοναδική συσπείρωση που μπορεί να έχει αποτελέσματα είναι αυτή γύρω από τις δικές του δυνάμεις υπό το Νίκο Ανδρουλάκη.

Παρ’ όλα αυτά, άλλα κορυφαία στελέχη που τάσσονται υπέρ ενός πιο διευρυμένου διαλόγου στην Κεντροαριστερά θέλησαν να υπογραμμίσουν το θετικό μήνυμα της συμπόρευσης. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έγραψε: «Μεγάλη νίκη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συγχαρητήρια! Όταν ενώνουμε δυνάμεις καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα». Αλλά και ο Θόδωρος Μαργαρίτης της Ανανεωτικής Αριστεράς του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διάβασε την εξέλιξη ως «ένα ακόμα παράδειγμα ότι η προοδευτική πολιτική σήμερα δεν συγκροτείται από τις στενές κομματικές γραμμές» και συμπλήρωσε: «Χρειάζεται να έχει ανοιχτά, ενωτικά χαρακτηριστικά και συμπερίληψη.Η προοδευτική παράταξη είναι εδώ! Είναι ζωντανή και μπορεί να πετυχαίνει νίκες στις πολιτικές μάχες».

Προτεραιότητα η θετική ατζέντα

Πρόσωπα με γνώση των διεργασιών και πολιτικοί παρατηρητές με τους οποίους συνομίλησε το flash.gr σημείωναν ότι για την ευρεία μάζα των ψηφοφόρων αυτού του είδους οι συσπειρώσεις δεν γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτές και ως εκ τούτου οι στρατηγικές των κομμάτων που δηλώνουν ότι επιθυμούν να κυβερνήσουν, όπως το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να εστιάσουν πρωτίστως στον προγραμματικό λόγο και σε μια θετική ατζέντα επίλυσης μεγάλων προβλημάτων πχ ακρίβεια, στεγαστικό, κυκλοφοριακό.

Εκτιμούσαν επίσης, ότι ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, η δεξαμενή στην οποία οφείλει να αλιεύσει ψήφους είναι αυτή του Κέντρου και των πολιτών που έχουν δυσαρεστηθεί από την κυβερνητική πολιτική, ανεξάρτητα από το κόμμα που είχαν ψηφίσει (αν είχαν ψηφίσει) στις προηγούμενες εκλογές.

Ο ρόλος Βερβεσού

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σίγουρα έπαιξαν ρόλο και ορισμένοι πρόσθετοι παράγοντες για την επικράτηση αυτή. Ο κ. Κουτσόλαμπρος θεωρείται πρόσωπο κοντά στον απελθόντα πρόεδρο του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσό, ο οποίος αν και προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ και στις θητείες του είχε έντονο αντικυβερνητικό λόγο.

Επιπλέον, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, εκτός από μια ενωτική φυσιογνωμία, εκτιμάται βάση ανάλυσης του εκλογικού αποτελέσματος ότι απέσπασε την ψήφο διαμαρτυρίας των δικηγόρων για τη στάση της κυβέρνησης στους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και την ψήφο των νεότερων ηλικιακά μελών του ΔΣΑ.