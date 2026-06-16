«Μοντέλο» Κυρανάκη στις περιοδείες Μητσοτάκη

Η σημερινή περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα 3..Β της Ανατολικής Αττικής, δηλαδή σε Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη αποτελεί κατ' ουσίαν το πρώτο ολοκληρωμένο…δείγμα γραφής του νέου Γραμματέα, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Μάλιστα, φαίνεται πως το…κουαρτέτο Γιάννης Σμυρλής, Στέλιος Κονταδάκης, Θανάσης Νέζης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης βρήκε από την πρώτη ημέρα σημείο επαφής. Και απόδειξη για αυτό είναι τα γρήγορα αντανακλαστικά, που επέδειξαν στην Πειραιώς, όταν ανετράπη ο αρχικός σχεδιασμός, που ήθελε τον πρωθυπουργό να περιοδεύει σήμερα στη Δυτική Αττική.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, χθες το πρωί ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε προτάσεις για τη σημερινή περιοδεία εντός του λεκανοπεδίου με το νέο Γραμματέα να επανέρχεται λίγες ώρες μετά με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επισκέψεων στο παραλιακό μέτωπο της Ανατολικής Αττικής.

Καλά πληροφορημένη πηγή επισημαίνει στη στήλη ότι έχει «κλειδώσει» ένα μοτίβο για τις πρωθυπουργικές περιοδείες, που θα επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια των επομένων μηνών: οι εξορμήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη εντός και εκτός λεκανοπεδίου θα συνδέονται με την παράδοση σημαντικών έργων υποδομής, ιδίως στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας. Εξ' ου και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί μεταξύ άλλων το νέο – εγκαινιάστηκε μόλις τον προηγούμενο μήνα – Κέντρο Υγείας στη Βάρη.

Σε κάθε περίπτωση ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους επιτελείς του – εφόσον βεβαίως το επιτρέπει κάθε φορά το πρόγραμμα – να εκδράμει μία φορά την εβδομάδα είτε εντός της πρωτεύουσας, είτε στην περιφέρεια έως και τα τέλη Ιουλίου.

Όπως, εξάλλου, σας έχει προϊδεάσει εδώ και εβδομάδες ο FLASH άπαντες στην Πειραιώς γνωρίζουν ότι ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να είναι σε απόλυτη εκλογική ετοιμότητα έως τις αρχές Φθινοπώρου, προκειμένου ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει όλες τις επιλογές διαθέσιμες σε ό, τι αφορά στο χρόνο των εκλογών και όχι μόνο.