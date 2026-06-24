Μοντέρο από άλλο πλανήτη: Οδήγησε τη Βαλένθια στο πρωτάθλημα πριν τον Ολυμπιακό

Με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε τη θητεία του στη Βαλένθια ο Ζαν Μοντέρο, οδηγώντας τις «νυχτερίδες» στην κορυφή της Ισπανίας και επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο 23χρονος γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της σειράς των τελικών απέναντι στην Μπαρτσελόνα, πραγματοποιώντας εμφανίσεις υψηλού επιπέδου και αποτελώντας τον βασικό λόγο που η Βαλένθια έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι αριθμοί του στους τελικούς είναι ενδεικτικοί της κυριαρχίας του. Ολοκλήρωσε τη σειρά με μέσο όρο 23,8 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ, ενώ σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά τόσο εντός παιδιάς όσο και πίσω από τα 6,75 μέτρα. Παράλληλα, ήταν σχεδόν αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών, χάνοντας μόλις μία προσπάθεια σε τέσσερα παιχνίδια.

Η παρουσία του ανά αγώνα:



Πρώτος τελικός: 24 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ

Δεύτερος τελικός: 19 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ

Τρίτος τελικός: 29 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ

Τέταρτος τελικός: 23 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ

Το βλέμμα στρέφεται στον Ολυμπιακό, όπου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του νέου αγωνιστικού σχεδιασμού των «ερυθρολεύκων». Ο Δομινικανός αποχαιρετά την Ισπανία ως πρωταθλητής και φτάνει στον Πειραιά έχοντας μόλις ολοκληρώσει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του.