Μοντέρο vs Μπαντιό: Τι στοιχεία θα δώσουν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR

Το καλοκαίρι του 2026 εξελίσσεται σε ακόμη μία μεταγραφική... παρτίδα σκάκι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR. Οι δύο «αιώνιοι» αναζητούν λύσεις στην περιφέρεια, όμως με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μία ανάσα από την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο, ενώ ο Επτάστερος έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Μπρανκού Μπαντιό, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει ήδη ανάψει το «πράσινο φως» και δημοσιεύματα από την Ισπανία να θεωρούν δεδομένη την μετακίνηση του στο «τριφύλλι».

Το ενδιαφέρον είναι πως οι δύο γκαρντ συνυπήρξαν τη φετινή σεζόν στη Βαλένθια, όμως είχαν εντελώς διαφορετικούς ρόλους και αγωνιστικά χαρακτηριστικά.

Ζαν Μοντέρο: Ο δημιουργός που αλλάζει τις ισορροπίες

Ο Ζαν Μοντέρο αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της φετινής EuroLeague. Ο Δομινικανός γκαρντ οδήγησε τη Βαλένθια μέχρι το Final Four και στην κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του ηγέτη.

Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο:

14,4 πόντους

4,8 ασίστ

3 ριμπάουντ

17,9 PIR

Πρόκειται για έναν σύγχρονο combo guard, που μπορεί να δημιουργήσει τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους συμπαίκτες του. Διαθέτει εξαιρετικό πρώτο βήμα, παίζει σε υψηλό επίπεδο το pick-and-roll, διαβάζει σωστά τις περιστροφές της άμυνας και μπορεί να εκτελέσει τόσο από μέση απόσταση όσο και πίσω από τα 6,75 μ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραμένει πιστός στη φιλοσοφία της κυκλοφορίας της μπάλας, όμως ο Μοντέρο προσφέρει κάτι που έλειψε αρκετές φορές από τον Ολυμπιακό: έναν παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει μόνος του όταν η επίθεση «κολλάει».

Μπρανκού Μπαντιό: Ο πολυτελής εργάτης

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός AKTOR κοιτάζει έναν εντελώς διαφορετικό τύπο παίκτη. Ο Μπρανκού Μπαντιό δεν είναι ο γκαρντ που θα έχει συνεχώς την μπάλα στα χέρια του. Είναι όμως ένας παίκτης που επηρεάζει σχεδόν κάθε κατοχή μέσα από την άμυνα, την ενέργεια και το παιχνίδι χωρίς την μπάλα.

Στην πρώτη ολοκληρωμένη του χρονιά στη EuroLeague είχε:

11,2 πόντους

2,6 ριμπάουντ

2,2 ασίστ

8,9 PIR

Παράλληλα αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς περιφερειακούς της διοργάνωσης, μαρκάροντας στενά τον Ναν σε όλη την σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ξεχωρίζει για την πίεση πάνω στην μπάλα, την ικανότητά του στο catch-and-shoot, τα κοψίματα στην αδύνατη πλευρά και κυρίως για την ένταση που βγάζει και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Το buy-out του αγγίζει το 1,5 εκατ. ευρώ, όμως ο Παναθηναϊκός θεωρεί πως πρόκειται για μία επένδυση που μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά την περιφερειακή του άμυνα.

Τι ψάχνει κάθε ομάδα

Η διαφορά στις δύο περιπτώσεις αντικατοπτρίζει και τις διαφορετικές ανάγκες των δύο ομάδων.

Ο Ολυμπιακός αναζητά έναν γκαρντ που θα μπορεί να δημιουργεί από το ένας εναντίον ενός, να παίρνει αποφάσεις στις κρίσιμες κατοχές και να σηκώνει μεγαλύτερο επιθετικό βάρος.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός διαθέτει ήδη αρκετούς δημιουργούς (Σλούκας, Ναν) και ψάχνει έναν παίκτη που θα μπορεί να αγωνιστεί δίπλα τους, χωρίς να χρειάζεται πολλές κατοχές για να επηρεάσει το παιχνίδι. Έναν ακόμα «Γκραντ» κατά μια έννοια.

Head to Head

Ζαν Μοντέρο Μπρανκού Μπαντιό Δημιουργός

Εξειδίκευση στο pick-and-roll

Πολύ καλή δημιουργία

Επιτίθεται συνεχώς στο καλάθι

Ηγέτης της επίθεσης

Δημιουργεί από το μηδέν

3-and-D guard

Catch-and-shoot

Ικανοποιητική δημιουργία

Παίζει κυρίως χωρίς την μπάλα

Ρολίστας υψηλού επιπέδου

Ανεβάζει την ένταση και την άμυνα





Το συμπέρασμα

Παρότι προέρχονται από την ίδια ομάδα, οι δύο γκαρντ εκπροσωπούν δύο διαφορετικές σχολές μπάσκετ.



Ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης γύρω από τον οποίο μπορεί να οργανωθεί η επίθεση μιας ομάδας. Δημιουργεί, σκοράρει και παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις όταν η μπάλα «καίει».

Ο Μπαντιό, από την άλλη, αποτελεί τον ιδανικό παίκτη συμπληρωματικού ρόλου. Δεν χρειάζεται πολλές επιθέσεις για να γίνει καθοριστικός, καθώς προσφέρει αμυντική ένταση, ενέργεια και ισορροπία σε κάθε πεντάδα.

Αν ολοκληρωθούν οι δύο μεταγραφές και δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, τότε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR θα έχουν αποκτήσει δύο εξαιρετικούς γκαρντ, προσθέτοντας ο καθένας στοιχεία που έλειπαν από την περιφέρεια τους.