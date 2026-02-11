Μoody's: «Κλειδί» στην απόφαση του Αρείου Πάγου η αναδρομικότητα της εφαρμογής της

Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης τοποθετείται για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους εκτοκισμούς των κόκκινων δανείων εστιάζοντας ιδιαίτερα στο θέμα της αναδρομικότητας. Εκτιμά ότι ο τελικός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από το εάν η απόφαση εφαρμοστεί αναδρομικά, τότε οι τράπεζες θα επηρεαστούν τόσο ως προς τα κεφάλαιά τους όσο και στις τιτλοποιήσεις των δανείων τους.

Εάν εφαρμοστεί αναδρομικά, η ετήσια εξυπηρέτηση του χρέους των επηρεαζόμενων νοικοκυριών μειώνεται σημαντικά, ενώ η πραγματική χρέωση τόκων θα γίνει ελάχιστη. Παρόλο που αυτό θα στήριζε τους ευάλωτους δανειολήπτες, η αλλαγή θα επιβάρυνε τις αναμενόμενες τις τράπεζες, τα funds και τους διαχειριστές NPE που κατέχουν τέτοια στεγαστικά δάνεια αναδιαρθρωμένα βάσει του Νόμου Κατσέλη.

Θα εξεταστεί η αναδρομικότητα της απόφασης

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής ρυθμιστικής αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος) και του Υπουργείου Οικονομικών, θα εξετάσουν την απόφαση για να διαπιστώσουν εάν η επίδρασή της είναι αναδρομική. Ένας αναδρομικός επανυπολογισμός των τόκων από την ημερομηνία ένταξης κάθε δανείου στο πλαίσιο Κατσέλη θα επιδείνωνε τον οικονομικό αντίκτυπο, σημειώνει ο οίκος.

Περίπου 250.000 δανειολήπτες έχουν ιστορικά συμπεριληφθεί στον νόμο, με σχετικά ανοίγματα περίπου 12,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, μόνο ένα μέρος αυτών των περιπτώσεων θα επηρεαστεί σήμερα, με αποτέλεσμα την απώλεια τόκων έως και 1 δισ. ευρώ βάσει εκτιμήσεων της αγοράς (προφανέστατα αναφέρεται στην έκθεση της KPMG), κάτι που θα επηρεάσει άμεσα κυρίως τα κεφάλαια και τις υπηρεσίες NPE που έχουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων.