Μωρουδιακές «γουλιές»: Πότε είναι φυσιολογικές και πότε πρέπει να ανησυχήσετε;

Σχεδόν όλα τα μωρά κάνουν γουλιές. Είναι εκείνη η μικρή ποσότητα γάλακτος που βγαίνει από το στόμα αμέσως μετά το τάισμα και συχνά λερώνει τον ώμο της μαμάς ή του μπαμπά. Αν και πρόκειται για κάτι πολύ συνηθισμένο, πολλοί γονείς αναρωτιούνται: «Είναι φυσιολογικό ή πρέπει να ανησυχήσω;».

H παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, κάθε εβδομάδα δίνει στο flash.gr συμβουλές σε γονείς για κρίσιμα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.

Οι γουλιές, ή αλλιώς οι αναγωγές και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, είναι σχεδόν πάντα μια φυσιολογική διαδικασία. Ο λόγος είναι απλός: ο σφιγκτήρας ανάμεσα στο στομάχι και τον οισοφάγο του μωρού είναι ακόμα χαλαρός, με αποτέλεσμα το γάλα να «ανεβαίνει» εύκολα προς το στόμα.

Πρακτικές συμβουλές για να βοηθήσετε το μωρό σας



Υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να περιορίσετε το φαινόμενο και να ανακουφίσετε το μικρό σας:

Όχι στο τάισμα σε οριζόντια θέση: Αποφύγετε να ταΐζετε το μωρό ενώ είναι τελείως ξαπλωμένο.

Μικρά και συχνά γεύματα: Μην το πιέζετε να φάει περισσότερο από όσο θέλει.

Η σημασία της όρθιας στάσης: Κρατήστε το μωρό σε όρθια θέση για περίπου 15-20 λεπτά μετά το γεύμα.

Κλίση στο κρεβατάκι: Μπορείτε να ανασηκώσετε ελαφρώς την πλευρά του κεφαλιού στο κρεβατάκι (περίπου 30 μοίρες).

Πότε οι γουλιές γίνονται λόγος ανησυχίας;



Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις βελτιώνονται από μόνες τους με την πάροδο του χρόνου, υπάρχουν κάποια «σημάδια» που απαιτούν την επικοινωνία με τον παιδίατρο:

Αν το μωρό δεν παίρνει βάρος.

Αν ο εμετός έχει μεγάλη ακτίνα (εκτοξεύεται).

Αν παρατηρήσετε αίμα στις γουλιές.

Αν το μωρό δείχνει να πονάει, να δυσκολεύεται να καταπιεί ή κλαίει υπερβολικά και είναι ανήσυχο.

Κάθε μωρό είναι διαφορετικό, αλλά η παρατήρηση είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας. Αν δείτε κάποιο από τα παραπάνω σημάδια, μη διστάσετε να ζητήσετε συμβουλή, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το μικρό σας μεγαλώνει με υγεία και χαμόγελο!