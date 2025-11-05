Μόσχα: Η σοκαριστική στιγμή που νεαρή σώζει από βέβαιο θάνατο ηλικιωμένη στις γραμμές του τρένου

Από βέβαιο θάνατο γλίτωσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στη Ρωσία, η οποία προσπάθησε να περάσει σιδηροδρομική διάβαση τη στιγμή που διερχόταν τρένο με μεγάλη ταχύτητα.



Την ηλικιωμένη έσωσε μια νεαρή γυναίκα, η οποία κατάφερε να την τραβήξει προς τα πίσω την τελευταία στιγμή, πριν το τρένο περάσει από πάνω της.



Το σοκαριστικό σκηνικό έγινε στον σταθμό Μπολσέβο της Μόσχας. Η ηλικιωμένη είτε δεν άκουσε το προειδοποιητικό σήμα ότι ερχόταν το τρένο, είτε εκτίμησε ότι θα προλάβαινε να περάσει απέναντι. Κλάσματα του δευτερολέπτου πριν περάσει το τρένο ωστόσο, η νεαρή που περπατούσε πίσω της κατάφερε να την τραβήξει και να τη σώσει.



Τη στιγμή της διάσωσης κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του τηλεφώνου ένας ποδηλάτης, ο οποίος βρισκόταν στην απέναντι πλατφόρμα.