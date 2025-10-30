Μοσχάτο: Η συμμορία «183» πίσω από τον ξυλοδαρμό 13χρονου από 15 ανηλίκους - Τι λέει ο πατέρας του

Οργή και θλίψη προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 13χρονου αγοριού από ομάδα 15 ανήλικων παιδιών στο Μοσχάτο, το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου.

Συγκλονισμένος ο πατέρας του αγοριού, περιγράφει τα όσα βίωσε ο γιος του, ενώ αποκαλύπτει ότι οι ανήλικοι δράστες φέρεται να ανήκουν σε γνωστή συμμορία της περιοχής με το όνομα «183» (από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου).

«Το Σάββατο, γύρω στις 8 παρά είκοσι το βράδυ κι ενώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών, με κάλεσε ο γιος μου και μου είπε ‘μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Έχω 1% μπαταρία. Τι κάνω;’. Του είπα να παραμείνει εκεί που είναι, γιατί έβλεπα την τοποθεσία του από το GPS στο τηλέφωνο», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

«Το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας. Δεν τα γνώριζε και δεν υπήρχε καμία κόντρα μεταξύ τους. Στην παρέα εκείνη ήταν μία κοπέλα, μπροστά από αυτά τα παιδιά. Ο γιος μου τη χαιρέτισε με κάποιο υποκοριστικό. Τότε πετάγεται ένα παιδί και του λέει ‘σε μένα το είπες αυτό;’. Όχι απάντησε ο γιος μου, ‘στην κοπέλα που είμαστε φίλοι’. ‘Καλά θα δεις τι θα πάθεις’. Έτσι ξεκίνησε», περιέγραψε ο πατέρας του αγοριού.

«Αυτό έγινε στο σταθμό του Μοσχάτου σε ένα παρκάκι. Το Μοσχάτο είναι ένας πολύ μικρός δήμος και λίγο-πολύ όλοι γνωριζόμαστε», πρόσθεσε.

«Είναι γνωστοί στην αστυνομία»

«Ο γιος μου δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν. Προστατεύτηκε με τα χέρια του, ενώ τον χτύπαγαν και τον κλώτσαγαν», τόνισε ο πατέρας του 13χρονου.

«Τα παιδιά αυτά είναι από άλλα σχολεία. Κάποιοι, όπως μου είπαν από την αστυνομία, είναι γνωστοί. Είναι μια συμμορία που λέγεται «183» από τον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου», είπε, προσθέτοντας ότι η ομάδα αυτή «είναι κάτι σαν εγκληματική οργάνωση».

Όπως ανέφερε, ευτυχώς ο γιος του δεν τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση και διαχειρίζεται με ψυχραιμία τα όσα βίωσε.

Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 6 ανηλίκων ηλικίας δεκατεσσάρων έως δεκαπέντε ετών, οι οποίοι κατηγορούνται πως επιτέθηκαν στον 13χρονο στο Μοσχάτο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικα άτομα.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.