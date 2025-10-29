Μοσχάτο: Συλλήψεις 6 ανηλίκων για άγριο ξυλοδαρμό 13χρονου

Στη σύλληψη 6 ανηλίκων ηλικίας δεκατεσσάρων έως δεκαπέντε ετών, προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίο κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε 13χρονο και τον ξυλοκόπησαν άγρια στο Μοσχάτο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικα άτομα.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 25-10-2025, οι 6 κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους 9 συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 6 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, απογευματινές ώρες της 26-10-2025, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων τέκνων τους.

Ενδεικτικό της θρασύτητας που επέδειξαν οι κατηγορούμενοι, αποτελεί το γεγονός πως μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης σε βάρος του 13χρονου, ένας εκ των δραστών τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.