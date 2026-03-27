Motor Oil: Στο επίκεντρο η αδιάκοπη τροφοδοσία του διυλιστηρίου της εν μέσω πολέμου

Βασική προτεραιότητα της Motor Oil για τη χρήση 2026 αποτελεί η διασφάλιση της αδιάκοπης τροφοδοσίας του Διυλιστηρίου της, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογική ευελιξία ώστε να επεξεργάζεται ποικίλους τύπους αργού πετρελαίου και να παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιτυγχάνοντας υγιή περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου. Τη χρήση 2025 περίπου το 35% των συνολικών αγορών πρώτων υλών του Ομίλου πραγματοποιήθηκε από χώρες της Μέσης Ανατολής που εμπλέκονται στις πρόσφατες εξελίξεις με το Ιράν.

Αναφορικά με τις γεωπολιτικές εντάσεις στην εν λόγω περιοχή και την επακόλουθη αβεβαιότητα που ήδη επηρεάζει τις αγορές ενέργειας διεθνώς, εξαιτίας των δυσχερειών στην εφοδιαστική αλυσίδα των διυλιστηρίων, η Εταιρεία δεν αναμένει σημαντική επίδραση σε λειτουργικό επίπεδο κυρίως λόγω της δυνατότητας ευελιξίας προσαρμογής και βελτιστοποίησης του μείγματος αργού που διαθέτει το τεχνολογικά προηγμένο Διυλιστήριό της μέσω αξιοποίησης διαφοροποιημένου δικτύου προμηθευτών πρώτης ύλης.

Βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης των οικονομικών μεγεθών Εταιρείας και Ομίλου το 2025

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων του Διυλιστηρίου διαμορφώθηκε σε 12.953 χιλ. μετρικούς τόνους (ΜΤ) το 2025 έναντι ΜΤ 12.197 χιλ. το 2024. Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων αφορούσε πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας (75,50% του συνολικού όγκου πωλήσεων έναντι 83,41% το 2024), επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της Εταιρείας.

Η πτώση του κύκλου εργασιών (κατά 8,50%) τη χρήση 2025 έναντι της χρήσης 2024 οφείλεται στη μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 10,84% σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 4,40% (μέση ισοτιμία 2025: 1 € = 1,13 $ έναντι 2024: 1 € = 1,08 $). Σημαντικό μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών της Εταιρείας αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων κατά 6,20%.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2025 σε Ευρώ 745,9 εκατ. από Ευρώ 671,9 εκατ. τη χρήση 2024.

Τα Κέρδη προ Φόρων τη χρήση 2025 ανήλθαν σε 802,7 εκατ., ενισχυμένα από Έσοδα Συμμετοχών και Επενδύσεων ύψους Ευρώ 87 εκατ., έναντι Ευρώ 609 εκατ. τη χρήση 2024 (Έσοδα από Συμμετοχές και Επενδύσεις: Ευρώ 32,2 εκατ.).

Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν για τη χρήση 2025 σε 640,7 εκατ. έναντι 277,1 εκατ. τη χρήση 2024. Επισημαίνεται ότι η καθαρή επιβάρυνση των Κερδών μετά από Φόρους της χρήσης 2024 λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης που ψηφίστηκε με το Νόμο 5122/19.07.2024 ήταν 199 εκατ.

ΟΜΙΛΟΣ

Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων σε επίπεδο ομίλου ανήλθε σε ΜΤ 14.035 χιλ. το 2025 έναντι ΜΤ 13.439 χιλ. το 2024 (αύξηση κατά 4,43%). Η πτώση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών (κατά 5,79%) τη χρήση 2025 σε σχέση με τη χρήση 2024 οφείλεται στους ίδιους παράγοντες που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της μητρικής Εταιρείας.

Τα ενοποιημένα EBITDA τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε 1.059,3 εκατ. έναντι 966,6 εκατ. το 2024, με τη συμβολή των δύο θυγατρικών Ομίλων που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά υγρών καυσίμων (CORAL, AVIN) να ανέρχεται σε 119 εκατ., της θυγατρικής MORE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. σε 108,2 εκατ., των θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας (ΗΛΕΚΤΩΡ, ΘΑΛΗΣ) σε Ευρώ 40,5 εκατ. και της LPC σε 9,2 εκατ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν τη χρήση 2025 σε 827,2 εκατ. έναντι 641,1 εκατ. τη χρήση 2024.

Τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν τη χρήση 2025 σε 650,8 εκατ. έναντι 287,3 εκατ. τη χρήση 2024.

Επενδυτική Δαπάνη

Η επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε 223,2 εκατ. αποτελώντας το δεύτερο υψηλότερο ποσό σε μία οικονομική χρήση στην ιστορία της Εταιρείας.

Από το εν λόγω ποσό, 215 εκατ. διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, εκ των οποίων τα πλέον σημαντικά αφορούσαν: α) Ευρώ 81,4 εκατ. τις εργασίες αποκατάστασης της μονάδας διύλισης αργού πετρελαίου που επλήγη από το περιστατικό της 17.09.2024 (η μονάδα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Γ’ τρίμηνο 2025), β) Ευρώ 35,2 εκατ. την κατασκευή της νέας μονάδας Ηλεκτρόλυσης για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, καθώς και την κατασκευή νέου υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με κύριο στόχο την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μονάδας Ηλεκτρόλυσης (συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων: Ευρώ 141 εκατ.), γ) Ευρώ 33 εκατ. την κατασκευή του νέου FCC Propylene Splitter (ολοκληρώθηκε το Γ΄ τρίμηνο 2025 και βρίσκεται ήδη σε λειτουργία), δ) Ευρώ 30,3 εκατ. συνήθεις εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και μετατροπών (revamping) των επιμέρους μονάδων του Διυλιστηρίου που οδήγησαν στην αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας στα 220.000 βαρέλια ημερησίως (b/d).

Η επενδυτική δαπάνη της Εταιρείας για τη χρήση 2026 εκτιμάται σε Ευρώ 220 εκατ. με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά την ολοκλήρωση κατασκευής της μονάδας Ηλεκτρόλυσης και την κατασκευή του νέου υποσταθμού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (βλ. σημείο β) ανωτέρω), και τις προγραμματισμένες εργασίες περιοδικής συντήρησης των μονάδων μετατροπής του Διυλιστηρίου.

Μέρισμα

Από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανταμείβει σταθερά τους μετόχους της με χρηματικές διανομές, είτε υπό τη μορφή προμερισμάτων, μερισμάτων είτε επιστροφής κεφαλαίου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή ποσού 1,75 Ευρώ ανά μετοχή ως μέρισμα για τη χρήση 2025, το οποίο αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ποσό που έχει διανεμηθεί από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι στις 5 Ιανουαρίου 2026 καταβλήθηκε ποσό 0,35 Ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αναγνωρίστηκε ως προμέρισμα για τη χρήση 2025, ενώ το υπόλοιπο μέρισμα, ύψους 1,40 Ευρώ ανά μετοχή, θα αναγνωριστεί στη χρήση 2026.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 5,57% με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας στις 31.12.2025 και σε 7,20% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price) για τη χρήση 2025.