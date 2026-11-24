

Ισχυρή βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε η Motor Oil στο εννεάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να υπερτριπλασιάζονται σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται σημαντικά. Παράλληλα, η σημαντική αύξηση των λειτουργικών επιδόσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση της ρευστότητας και αισθητή αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 11,71 δισ. ευρώ, έναντι 8,48 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 38,2%.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η εικόνα στην κερδοφορία. Τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ευρώ, από 711,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη εκμεταλλεύσεως εκτοξεύθηκαν στα 1,81 δισ. ευρώ, έναντι 552,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 227%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,78 δισ. ευρώ, από 584,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τα 1,392 δισ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 207%. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 1,388 δισ. ευρώ, από 450,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 12,79 ευρώ, έναντι 4,16 ευρώ.

Ισχυρό τρίτο τρίμηνο

Η δυναμική των αποτελεσμάτων αποτυπώνεται και στην επίδοση του τρίτου τριμήνου. Κατά το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2026, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 4,18 δισ. ευρώ, από 3,21 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, αυξημένος κατά περίπου 30,3%.

Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε 910,1 εκατ. ευρώ, έναντι 303,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 891,4 εκατ. ευρώ, από 366,3 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, ο Όμιλος κατέγραψε 702,3 εκατ. ευρώ, έναντι 289,8 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 142,3%.

Πρωταγωνιστής ο τομέας καυσίμων

Καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της κερδοφορίας είχε ο τομέας των καυσίμων, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πυλώνα δραστηριότητας του Ομίλου. Τα κέρδη εκμεταλλεύσεως του συγκεκριμένου τομέα ανήλθαν σε 1,66 δισ. ευρώ, έναντι 476,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025.

Θετική ήταν η συνεισφορά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Στις Υπηρεσίες Λιανικής τα κέρδη εκμεταλλεύσεως διαμορφώθηκαν σε 72,8 εκατ. ευρώ, από 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ στον τομέα του Εξηλεκτρισμού ανήλθαν σε 44,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στην Κυκλική Οικονομία, τα αντίστοιχα κέρδη έφτασαν τα 45,7 εκατ. ευρώ, από 27,6 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η γεωγραφική κατανομή των πωλήσεων. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό ανήλθαν σε 5,94 δισ. ευρώ, από 3,64 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ οι πωλήσεις στη ναυτιλία αυξήθηκαν σε 1,45 δισ. ευρώ, από 821 εκατ. ευρώ. Στην εγχώρια αγορά διαμορφώθηκαν σε 4,32 δισ. ευρώ, έναντι 4,01 δισ. ευρώ.

Ενισχυμένη ρευστότητα και χαμηλότερος δανεισμός

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθαν σε 2,07 δισ. ευρώ, έναντι 1,37 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Την ίδια στιγμή, ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, περιορίστηκε στα 420,1 εκατ. ευρώ, από 1,58 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η σχέση καθαρού χρέους προς ίδια κεφάλαια υποχώρησε σε 0,09, από 0,47, ενώ ο δείκτης καθαρού χρέους προς EBITDA διαμορφώθηκε σε 0,18.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,51 δισ. ευρώ, έναντι 406,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Παράλληλα, οι επενδυτικές εκροές διαμορφώθηκαν σε 209,7 εκατ. ευρώ, με τις αγορές ενσώματων και άυλων παγίων να ανέρχονται σε 299,4 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις 3 Νοεμβρίου 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 60,93 εκατ. ευρώ ή 0,55 ευρώ ανά μετοχή, έναντι του μερίσματος της χρήσης 2026, με ημερομηνία καταβολής την 29η Δεκεμβρίου. Επίσης, την 1η Οκτωβρίου η Motor Oil ολοκλήρωσε την απόκτηση του 70% της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΣ, με τίμημα περίπου 3 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την παρουσία της στην παραγωγή και εμπορία ασφάλτου και άλλων προϊόντων πετρελαίου.