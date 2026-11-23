Με σημαντικές εκπτώσεις, που κυμαίνονται από 250 έως και 2.300 ευρώ, σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε σε τιμή χαμηλότερη από αυτό που ελπίζατε. Οι εκπτώσεις ισχύουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026 και καλό θα είναι να βιαστείτε γιατί τα μοντέλα είναι σε περιορισμένο αριθμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο αντιπροσώπων της Mototrend SA και στο τηλ. 210-2585991