Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Ο διάδοχος με το σπίτι δίπλα στον Ουίλιαμ και «πιάτο» την... ισραηλινή πρεσβεία

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο 56χρονος γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εμφανίζεται –σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα– ως ένα από τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να διαδεχθούν τον πατέρα του, την ώρα που η διαδοχή στην κορυφή του ιρανικού συστήματος παραμένει θολή και πολιτικά εκρηκτική.

Παράλληλα, νέα ρεπορτάζ φέρνουν στο προσκήνιο και ένα δεύτερο, οικονομικό σκέλος: την αυξημένη διεθνή πίεση γύρω από ακίνητα και εταιρικές δομές που συνδέονται –άμεσα ή έμμεσα– με ιρανικά κεφάλαια στην Ευρώπη, με χαρακτηριστική περίπτωση το ξενοδοχειακό deal στη Φρανκφούρτη που, σύμφωνα με το Bloomberg, εξετάζει πλέον η Hilton υπό το βάρος ελέγχων και ερωτημάτων για την ιδιοκτησία.

Διαδοχή στην κορυφή: Γιατί ο Μοτζταμπά θεωρείται «φαβορί»

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εκλεγεί ποτέ σε δημόσιο αξίωμα. Εδώ και χρόνια, ωστόσο, φέρεται να διαθέτει ισχυρή επιρροή στο στενό περιβάλλον της εξουσίας, ενώ διεθνείς αναλύσεις τον περιγράφουν ως πρόσωπο με σταθερή πρόσβαση σε κρίσιμους πυλώνες του καθεστώτος και ειδικά σε δίκτυα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το Reuters, η διαδικασία διαδοχής στο Ιράν περνά θεσμικά από τη Συνέλευση των Ειδικών (Assembly of Experts), το όργανο που –βάσει Συντάγματος– επιλέγει τον ανώτατο ηγέτη. Σε ένα τέτοιο σκηνικό, το ενδεχόμενο «διαδοχής από πατέρα σε γιο» αντιμετωπίζεται από πολλούς επικριτές ως πολιτικά ευάλωτο, επειδή θυμίζει κληρονομική μετάβαση εξουσίας – κάτι που συγκρούεται συμβολικά με το αφήγημα της Επανάστασης του 1979.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Φωτ.: Reuters

Διαμέρισμα στο Λονδίνο με θέα στην πρεσβεία του… Ισραήλ

Σε παράλληλο επίπεδο, δημοσιεύματα αναδεικνύουν τις δυσκολίες ιχνηλάτησης περιουσιακών στοιχείων όταν χρησιμοποιούνται πολυεπίπεδες εταιρικές δομές και ενδιάμεσοι. Το Bloomberg αναφέρει ότι η Hilton επανεξετάζει συμφωνία για ξενοδοχείο στη Φρανκφούρτη, καθώς έχουν τεθεί ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό υπόβαθρο και την προέλευση κεφαλαίων που σχετίζονται με ιρανικά συμφέροντα.

Παράλληλα, ρεπορτάζ που αποδίδεται σε έρευνα των Financial Times (όπως μεταφέρεται από το Iran International) κάνει λόγο για ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο ακινήτων μεγάλης αξίας που συνδέεται με τον Ιρανό επιχειρηματία Αλί Ανσαρί, μέσω περίπλοκου δικτύου εταιρειών σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.

Την ίδια ώρα, η Daily Mail αναφέρει σε δημοσίευμά της πως ο γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, διαθέτει πολυτελή ακίνητα στο δυτικό Λονδίνο με άμεση οπτική προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από δημοσιογραφική έρευνα, ο 56χρονος φέρεται να κατέχει δύο διαμερίσματα μεγάλης αξίας στην περιοχή του Κένσινγκτον, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από το κτίριο της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής.

Τα διαμερίσματα βρίσκονται στον έκτο και στον έβδομο όροφο πολυτελούς συγκροτήματος και συνοδεύονται από χώρους υπηρετικού προσωπικού στο ισόγειο. Η συνολική αξία τους εκτιμάται σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια λίρες, ενώ βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το παλάτι του Κένσινγκτον, επίσημη κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Ποιος είναι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει συνδεθεί σε διεθνή ρεπορτάζ με ρόλο «παρασκηνιακού διαχειριστή επιρροής» τα τελευταία χρόνια, χωρίς δημόσιο προφίλ αντίστοιχο της πολιτικής βαρύτητας που του αποδίδεται.

Σε κάθε περίπτωση, όσο δεν υπάρχει επίσημη θεσμική ανακοίνωση από τα όργανα του ιρανικού κράτους, οι εκτιμήσεις για τον διάδοχο κινούνται στο πεδίο των πληροφοριών, των διαρροών και των αναλύσεων – με την επόμενη μέρα στην Τεχεράνη να παραμένει ανοιχτή, τόσο πολιτικά όσο και γεωστρατηγικά.