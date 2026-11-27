Η Άλις Βάιντελ, η συμπρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αποφάσισε να ανοίξει ένα παράθυρο στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πτυχές της σεξουαλικότητάς της που μέχρι σήμερα δεν είχε περιγράψει με την ίδια σαφήνεια.

Σε μια συνέντευξη με ασυνήθιστα προσωπικό τόνο στο podcast «Zur Wahrheit gehört…» («Μέρος της αλήθειας είναι…»), των δημοσιογράφων Μαρκ Φέλιξ Σεράο και Αντρέας Ρόζενφελντερ, δήλωσε ότι αισθάνεται έλξη τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες.

«Μου αρέσουν και οι άνδρες, παρεμπιπτόντως. Βρίσκω ελκυστικές τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες», είπε χαρακτηριστικά, δίνοντας μια διάσταση στην προσωπική της ταυτότητα που συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για την πολιτική φυσιογνωμία του κόμματός της.

Η εξομολόγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι επειδή η προσωπική ζωή μιας πολιτικού αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αξιολόγησης, αλλά επειδή η ίδια βρίσκεται στην κορυφή ενός κόμματος που έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί ένα αυστηρά παραδοσιακό πρότυπο οικογένειας και έχει αντιταχθεί σε θεσμικές αλλαγές που αφορούν τα δικαιώματα και την αναγνώριση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η πρώτη σχέση με γυναίκα στο πανεπιστήμιο

Η Βάιντελ περιέγραψε ότι τα φοιτητικά της χρόνια υπήρξαν καθοριστικά για την ερωτική της ζωή. Όπως θυμήθηκε, γνώρισε τότε μια γυναίκα που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.

«Πιστεύω ότι η καθοριστική στιγμή ήταν στο πανεπιστήμιο. Τότε υπήρχε μια πραγματικά υπέροχη γυναίκα, τόσο όμορφη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η έλξη ήταν αμοιβαία, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε με χιούμορ, σχεδόν ολόκληρο το πανεπιστήμιο τη θεωρούσε γοητευτική.

Η γνωριμία εξελίχθηκε σε ερωτική σχέση που κράτησε περίπου δύο χρόνια. Αρχικά, η ίδια επιχείρησε να την κρατήσει μακριά από τα βλέμματα των άλλων, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Μάλιστα, αφηγήθηκε ένα περιστατικό από νυχτερινή έξοδο, όταν οι δύο γυναίκες χόρευαν αγκαλιασμένες. Οι συμφοιτητές τους είχαν ήδη αντιληφθεί τη σχέση τους και κάποια στιγμή ένας φίλος τις ρώτησε: «Ε, δεν θέλετε να πάτε σπίτι σας;».

Η σύντροφός της, τα παιδιά και η ζωή στην Ελβετία

Σήμερα, η Βάιντελ ζει με τη σύντροφό της, Σάρα Μπόσαρντ, και τους δύο γιους τους στην Ελβετία. Η επιλογή της οικογένειας να διατηρεί εκεί την κατοικία της έχει συνδεθεί με την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής και κυρίως των παιδιών από την έντονη πολιτική έκθεση.

Όπως εξήγησε η επικεφαλής του AfD, η σύντροφός της επιθυμεί τα παιδιά να μένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που συνοδεύουν τη δημόσια παρουσία της. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η φοίτησή τους σε σχολεία στην Ελβετία.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η πολιτική δραστηριότητα έχει περιορίσει σημαντικά την αυθόρμητη καθημερινότητα του ζευγαριού. «Μας λείπει ο αυθορμητισμός στην καθημερινότητά μας», είπε, περιγράφοντας τις επιπτώσεις της δημοσιότητας στην προσωπική τους ζωή.

Αναφέρθηκε, επίσης, στις διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις που υπάρχουν μέσα στη σχέση τους, χαρακτηρίζοντας τη Μπόσαρντ άνθρωπο με εντελώς δική της άποψη, η οποία σε ορισμένα ζητήματα είναι σαφώς πιο φιλελεύθερη από τη δική της.

Το παράδοξο με την πολιτική ταυτότητα της ακροδεξιάς Βάιντελ

Εδώ βρίσκεται και η πιο ενδιαφέρουσα πολιτική διάσταση της συνέντευξης. Η Βάιντελ δεν είναι απλώς μια πολιτικός που επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τη δημόσια συζήτηση. Είναι η ηγετική φυσιογνωμία ενός κόμματος που έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα υπέρ ενός συγκεκριμένου, παραδοσιακού μοντέλου οικογένειας.

Στο επίσημο πρόγραμμα του AfD, η οικογένεια περιγράφεται με βάση το σχήμα «πατέρας, μητέρα και παιδιά», ενώ το κόμμα υπερασπίζεται την παραδοσιακή οικογένεια ως κοινωνικό πρότυπο. Παράλληλα, έχει ταχθεί κατά του γερμανικού νόμου για την αυτοδιάθεση ως προς την ταυτότητα φύλου, ζητώντας την κατάργησή του.

Η αντίφαση δεν είναι καινούργια. Το 2025, σε δημοσίευμά της, η New York Times είχε αναδείξει ακριβώς αυτή τη δυσαρμονία: μια πολιτικό που ζει με γυναίκα και μεγαλώνει δύο παιδιά, ενώ ηγείται ενός κόμματος που προβάλλει ως ιδανικό την οικογένεια με πατέρα και μητέρα.

Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2026, η ίδια είχε επικρίνει διατυπώσεις στο πρόγραμμα του κρατιδιακού παραρτήματος του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, οι οποίες στρέφονταν κατά των μη παραδοσιακών οικογενειακών μορφών. «Εγώ το ζω αυτό», είχε δηλώσει, υποστηρίζοντας ότι είναι κοινωνικά πιο φιλελεύθερη από ορισμένα στελέχη του κόμματός της.

Αυτό, ωστόσο, δεν απαντά στο ευρύτερο ερώτημα: πώς συμβιβάζεται η προσωπική της πραγματικότητα με την πολιτική κατεύθυνση που εκπροσωπεί;