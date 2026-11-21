Μέσα από ένα οργανωμένο πλέγμα οκτώ εταιρειών-«βιτρινών», εικονικά τιμολόγια, ψευδή φορολογικά στοιχεία και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», το κύκλωμα φοροδιαφυγής που εξάρθρωσαν η Οικονομική Αστυνομία και η ΑΑΔΕ φέρεται να προκάλεσε ζημιά 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η δράση του κυκλώματος στηριζόταν σε τρεις βασικούς μηχανισμούς: τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και αξιοποίηση εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, μέσω των οποίων επιδιωκόταν η είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρονται να είχαν λογιστές που αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων, αλλά και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι φέρεται να διευκόλυναν την εκταμίευση των χρημάτων από τις επιστροφές φόρου.

Η κατάθεση της λογίστριας και οι πιέσεις από τον σύντροφό της

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση λογίστριας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο σύντροφός της επιχείρησε να την πείσει να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για εταιρείες που συνδέονταν με την υπόθεση, προσφέροντάς της σημαντικό χρηματικό αντάλλαγμα.

Όπως περιέγραψε, τον Μάρτιο του 2026 της ζήτησε να υποβάλει δηλώσεις για συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, υποσχόμενος ότι θα λάμβαναν περίπου 5.000 ευρώ για καθεμία. Η λογίστρια αναφέρει ότι αρνήθηκε, καθώς θεώρησε πως επρόκειτο για συμμετοχή σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Στην κατάθεσή της, που έφερε στο φως την Παρασκευή (20/11) ο FLASH, περιγράφει αναλυτικά όσα, σύμφωνα με την ίδια, ακολούθησαν:

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου, μου είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλλω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιρειών που σχετίζεται ο σύντροφός μου.

Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.

Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.

Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή μου, στη συνέχεια μετά από κάποιες ημέρες επανήλθε πιέζοντας με να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις.

Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου.

Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του.

Τότε σύντροφος μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού.

Έφυγα από το σπίτι. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε, να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη.

Τότε τον ρώτησα πως υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιόν. Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου, στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον Μπ., και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου. Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου, τα έστειλε καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του».

Οι 15 συλλήψεις και οι κατηγορούμενοι

Μετά τη σύλληψή τους, οι 15 κατηγορούμενοι παρέμειναν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, όπου πραγματοποιήθηκαν η λήψη αποτυπωμάτων και η φωτογράφισή τους. Από τις συλλήψεις, οι οκτώ έγιναν στην περιοχή του Αγρινίου.

Μεταξύ των προσώπων που κατηγορούνται φέρεται να βρίσκεται και άτομο που είχε κερδίσει στο παρελθόν μεγάλο χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι. Ωστόσο, στη συνέχεια έμεινε χωρίς εργασία και, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εντάχθηκε στο κύκλωμα αναλαμβάνοντας να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρείας.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης αναφέρουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους κατηγορουμένους δεν γνώριζαν το πραγματικό εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.