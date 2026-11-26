Νέα εποχή για τη Eurovision ξημερώνει αφού ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου αποτελούν πλέον παρελθόν για τον διαγωνισμό και τη θέση τους στο σχολιαστικό κομμάτι αναλαμβάνει ένα νέο δίδυμο, ο Νίκος Μουτσινάς με την Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μαγγίρα επιστρέφει πίσω από το μικρόφωνο στις live βραδιές της Eurovision μετά την επιτυχημένη πορεία το 2008 και το 2009, όπου μαζί με την αδελφή της, Ματθίλδη Μαγγίρα, έδωσαν μια άλλη αύρα στο σχολιασμό.

Οι δύο ηθοποιοί σε εκδήλωση το μακρινό 2008 / πηγή: NDP

Για τον Μουτσινά είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, γνωρίζεται όμως πολύ καλά με τη Μαγγίρα καθώς στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί στο θέατρο, ενώ έχουν υπάρξει και καλεσμένοι και ο ένας στην εκπομπή του άλλου, οπότε η χημεία τους είναι δεδομένη.

Οι δύο ηθοποιοί θα βρεθούν στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας αρκετές μέρες πριν ξεκινήσουν τα σόου της Eurovision. Θυμίζουμε πως ο Α’ και ο Β’ Ημιτελικός θα διεξαχθούν στις 11 και 13 Μαΐου αντίστοιχα, ενώ ο Μεγάλος Τελικός στις 15 Μαΐου.