Μετά το ναυάγιο της συνεργασίας του Γιώργου Καπουτζίδη με την ΕΡΤ, τα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης αναζητούσαν ένα πρόσωπο που να έχει απήχηση στο κοινό, χιούμορ, καλή διάθεση, να ξέρει από live τηλεόραση και να έχει χημεία με την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά που παρέμειναν στο σχήμα του «Sing For Greece» από πέρσι. Ο Νίκος Μουτσινάς ήταν ο πλέον κατάλληλος για να συμπαρουσιάσει τα τρία σόου πλάι στις δύο γυναίκες και αμέσως του έγινε η προσέγγιση, περίπου δεκαπέντε μέρες πριν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του FLASH, αρχικά ο «Μούτσι» φάνηκε ενθουσιασμένος με την ιδέα, δεν είπα όμως αμέσως «ναι» γιατί ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες από τους ανθρώπους της ΕΡΤ για το πώς φαντάζονταν το στήσιμο του διαγωνισμού, τους συνεργάτες που θα είχε και τις αρμοδιότητές του.

«Ενθουσιάστηκε με την ιδέα, καθώς είναι φαν του διαγωνισμού, του αρέσει σαν project, έχει μπει μέσα με τα μπούνια, το γουστάρει τρελά», ξεκαθαρίζουν πηγές από την ΕΡΤ και προσθέτουν: «Ήθελε επίσης να δει ότι παίρνουμε το project στα σοβαρά και ήθελε να μάθει τους άλλους συντελεστές». Μετά από μερικές μέρες ο Μουτσινάς επικοινώνησε με τα στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης και απάντησε θετικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FLASH ο Νίκος Μουτσινάς εκτός από την παρουσίαση του δύο ημιτελικών και του τελικού -που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη- θα έχει ενεργό ρόλο και στο δημιουργικό κομμάτι του σόου, θα συνεργαστεί στα κείμενα και στα σκετς. «Θα υπάρχει και δημιουργική ομάδα που θα πλαισιώσει τους τρεις παρουσιαστές, θέλαμε όμως να υπάρχει και συνέχεια με πέρσι, αλλά και να εμπλακούν άνθρωποι που αγαπούν τη Eurovision», ξεκαθαρίζουν οι ίδιες πηγές.

Η αμοιβή του

Η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει πως όσοι συνεργάζονται με τη δημόσια τηλεόραση γνωρίζουν πολύ καλά πως δεν πρόκειται να πάρουν τα χρήματα που θα έπαιρναν σε κάποιο ιδιωτικό κανάλι. «Δεν έχουν έρθει στη δημόσια τηλεόραση για να πάρουν λεφτά. Υπάρχει φιλική διάθεση και κλίμα και έρχονται για να υπηρετήσουν τον σκοπό και τον θεσμό της Eurovision. Ο Μουτσινάς θα πληρωθεί κανονικά για την εργασία του και το ποσό της αμοιβής του θα περάσει από τη Διαύγεια», καταλήγουν οι πηγές από την ΕΡΤ.

Με την προσθήκη του Νίκου Μουτσινά και του Κωνσταντίνου Ρήγου στην ήδη επιτυχημένη συνταγή με την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά, η ΕΡΤ θεωρεί πως έχει στήσει μια δυνατή ομάδα για τη Eurovision που ξεκινά το έργο της με την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού και την πίστη στο καλύτερο αποτέλεσμα από την σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης μέχρι την Αρένα του Μπουργκάς.