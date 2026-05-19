Μωβ μέδουσες στον Παγασητικό: Νέα έξαρση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά - Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Νέες εμφανίσεις μωβ μεδουσών καταγράφονται φέτος στον Παγασητικό Κόλπο, με τον θαλάσσιο βιολόγο Χρήστο Τακλή, εθελοντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας, να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έξαρσης του φαινομένου.

Ο θαλάσσιος βιολόγος, μιλώντας στο Action24, εξήγησε τους λόγους που οδηγούν στην πληθυσμιακή αύξηση του είδους και ανέλυσε την κατάσταση σε περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Τακλή, μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στην είσοδο του Παγασητικού, στην Αγία Κυριακή, ενώ πιο κοντά στον Βόλο εμφανίζονται μόνο μεμονωμένα άτομα. Όπως τόνισε, καταγραφές είχαν γίνει ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ευρύτερη εικόνα του φαινομένου, σημειώνοντας ότι ο Ευβοϊκός Κόλπος, τόσο η βόρεια όσο και η νότια πλευρά, παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένους πληθυσμούς.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί μωβ μέδουσες στις Σποράδες ούτε στη βόρεια Εύβοια.

Γιατί παρατηρείται νέα έξαρση

Αναφορικά με τα αίτια της έξαρσης, ο θαλάσσιος βιολόγος υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν είναι καινούργιο, αλλά απαραίτητο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Όπως εξήγησε, η αύξηση των νιτρικών και του φυτοπλαγκτού, η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας και η μείωση των φυσικών θηρευτών έχουν δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για την ενίσχυση των πληθυσμών τους.

Τέλος, ενημέρωσε ότι υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή με την ονομασία «Μέδουσες στην Ελλάδα», η οποία είναι ενσωματωμένη στο Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας και επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις τοποθεσίες όπου εμφανίζονται μωβ μέδουσες.