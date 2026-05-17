«Μου έχετε δώσει δύναμη»: Το συγκινητικό μήνυμα του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο

Με ένα βίντεο, απλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη, την δύναμη και την αγάπη που του δείχνει, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο, όπου βρισκόταν ως παίκτης του Survivor.



Το περιστατικό με τον Σταύρο Φλώρο, σόκαρε το πανελλήνιο καθώς και τους παίκτες του τουρκικού Suvivor. Ο 22χρονος είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με τον συμπαίκτη του Μάνο Μαλλιαρό, όταν πέρασε από πάνω τους ταχύπλοο με αποτέλεσμα να του ακρωτηριάσει το αριστερό πόδι και να του προκαλέσει σοβαρότατο τραυματισμό και στο δεξί πόδι.



Ο Σταύρος Φλώρος, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ. Μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη στο πλευρό του 22χρονου, δίνοντας του δύναμη και στήριξη. Ο ίδιος σήμερα 17 Μαΐου έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ανεβάζοντας βίντεο ευχαριστώντας γνωστούς και αγνώστους για τα μηνύματα και τις προσευχές τους.



«Γεια σας. Επιτέλους ήρθε η ώρα να κάνω αυτό το βίντεο. Αυτό το βίντεο γίνεται για να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο, σε όσους έχω απαντήσει, σε όσους δεν έχω προλάβει να απαντήσω. Γίνεται χαμός, χαμός στα τηλέφωνα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου, να μου στέλνουν εμένα μηνύματα όχι απλά άπειρα.





Άπειρα όλοι, από Ελλάδα, από εξωτερικό, είναι πανέμορφο αυτό που έχω βιώσει τις τελευταίες ημέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολύ δύναμη, για αυτό χαμογελάω τόσο πολύ, μου έχετε δώσει πάρα πολύ αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεό. Εκτιμάω τα πάντα, πραγματικά μόνο που κάνετε τον σταυρό σας για εμένα είναι το ύψιστο που μπορούσατε να κάνετε αυτή τη στιγμή για εμένα. Πραγματικά τα λόγια είναι λίγα, περισσεύουν. Ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά.



Και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Αδερφέ μου ότι και να πω είναι λίγο πραγματικά, αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Είναι τόσο δυνατό και θα είναι για μια ζωή. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα», είπε στο πρώτο του βίντεο μετά το ατύχημα ο Σταύρος Φλώρος.



Υπενθυμίζεται ότι ο συμπαίκτης του, Μάνος Μαλλιαρός που ήταν μαζί με τον 22χρονο τη στιγμή του συγκλονιστικού ατυχήματος, τον τράβηξε έξω από τη θάλασσα και τον έσωσε ενώ στη συνέχεια υπέστη νευρικό κλονισμό και νοσηλεύτηκε και αυτός στον Άγιο Δομίνικο. Ο Μάνος Μαλλιαρός επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου τον υποδέχτηκαν τα αγαπημένα του πρόσωπα.