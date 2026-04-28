«Μου έχουν φάει ένσημα, το κράτος θα το πληρώσει»: Νέες μαρτυρίες για τον 89χρονο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις κινήσεις του 89χρονου άνδρα που σκόρπισε τον τρόμο με πυροβολισμούς σε κτίρια του ΕΦΚΑ (στον Κεραμεικό) και του Εφετείου (στη Λουκάρεως), λίγες ώρες πριν από την επίθεση.



Σύμφωνα με μαρτυρία ιδιοκτήτριας μίνι μάρκετ της γειτονιάς του, ο ηλικιωμένος επισκέφθηκε το κατάστημα το βράδυ της προηγούμενης ημέρας και ζήτησε βοήθεια για να καλέσει ταξί για το επόμενο πρωί. Όπως περιγράφει, προσπαθούσε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με συγκεκριμένο οδηγό χωρίς επιτυχία, με την ίδια να παρεμβαίνει και να πραγματοποιεί τελικά την κλήση.



«Μου ζήτησε το τηλέφωνο για να καλέσει ταξί στις 8:30 το πρωί. Προσπαθούσε μόνος του, αλλά δεν τα κατάφερνε. Τον βοήθησα και μίλησε ο ίδιος με τον οδηγό για να κανονίσει το ραντεβού», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η μάρτυρας σημείωσε ότι ο 89χρονος ήταν γνωστός στη γειτονιά εδώ και χρόνια και δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές για ανησυχία. «Τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν», είπε, προσθέτοντας ότι ζούσε μόνος του, ενώ κατά διαστήματα φιλοξενούσε συγγενικά του πρόσωπα.



Ωστόσο, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν της είχε εκφράσει παράπονα σχετικά με τον ΕΦΚΑ, υποστηρίζοντας ότι είχε αδικηθεί οικονομικά. «Μου είχε πει πριν χρόνια ότι του έχουν "φάει" τα ένσημα και την ασφάλεια και ότι το κράτος θα το πληρώσει», σημείωσε, αν και, όπως είπε, τότε δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία, αποδίδοντας τις δηλώσεις του στην ηλικία του.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος επέμενε να εξυπηρετηθεί από συγκεκριμένο οδηγό ταξί, απορρίπτοντας εναλλακτικές προτάσεις. «Ήθελε τον συγκεκριμένο, δεν δεχόταν άλλον», ανέφερε η καταστηματάρχης.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν της είχε αναφέρει τίποτα σχετικά με το πού σκόπευε να μεταβεί, ούτε ότι θα επισκεπτόταν υπηρεσίες όπως ο ΕΦΚΑ.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και τις μαρτυρίες, προκειμένου να συνθέσουν το πλήρες παζλ των κινήσεων του 89χρονου πριν από την αιματηρή επίθεση.

Νέο βίντεο με τον 89χρονο μια ημέρα πριν τους πυροβολισμούς στο μινι μάρκετ στη γειτονια του, στα Πατήσια. Τηλεφωνησε σε ταξι να το πάρει από το σπίτι του την επόμενη το πρωί

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άγριο σκηνικό που θύμισε φαρ ουέστ, φέρεται να έγινε για 470 ένσημα που δεν του είχε αναγνωρίσει ο ΕΦΚΑ.

Άνθρωπος «υπεράνω πάσης υποψίας»

Ως ένας άνθρωπος «υπεράνω πάσης υποψίας» περιγράφεται ο 89χρονος από ενοίκους της πολυκατοικίας που διέμενε ο κατηγορούμενος. Όπως ανέφερε, η γειτόνισσα του, η κίνησή του να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια την ξάφνιασε πλήρως, τονίζοντας πως «ήταν φιλικός, ευγενικός και μιλούσε πάντα με καλό τρόπο», χωρίς να έχει δώσει ποτέ την παραμικρή ένδειξη ότι θα μπορούσε να αντιδράσει βίαια. Η ίδια σημείωσε ότι τον θυμάται να διαμένει στην πολυκατοικία τα τελευταία πέντε περίπου χρόνια.

Σύμφωνα με την ίδια, ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του, χωρίς να έχει δημιουργήσει προβλήματα στη γειτονιά. «Δεν είχε πέσει ποτέ κάτι στην αντίληψή μου για καβγάδες ή εντάσεις με άλλους ενοίκους», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως οι μεταξύ τους επαφές περιορίζονταν σε μια τυπική καλημέρα.



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν είχαν αναπτύξει ιδιαίτερη επικοινωνία, ούτε είχε ακούσει ποτέ να εκφράζει παράπονα για ζητήματα όπως η σύνταξη ή τυχόν προβλήματα με τον ΕΦΚΑ. «Δεν πιάναμε κουβέντα, μόνο τα βασικά», επιπλέον τονίζοντας πως δεν γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή ή αν διατηρούσε επαφές με συγγενείς.

Η ίδια κατέληξε πως, από τη δική της εμπειρία, επρόκειτο για έναν ήσυχο άνθρωπο, χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα ή να έχει απασχολήσει ποτέ τη γειτονιά.