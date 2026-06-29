«Μου φώναζαν 'πήδα, πήδα'»: Η 75χρονη από την Καλλιθέα περιγράφει τις δραματικές στιγμές στη φωτιά

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην Καλλιθέα, όταν φωτιά ξέσπασε στο διαμέρισμα πρώτου ορόφου όπου κατοικούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, την Κυριακή 28/6. Η 75χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να γλιτώσει από τις φλόγες, αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι, ενώ ο 80χρονος σύζυγός της κατάφερε να απομακρυνθεί χρησιμοποιώντας την εξωτερική σκάλα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιρίου.

Η ηλικιωμένη, μιλώντας για όσα έζησε, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της διάσωσής της και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους πολίτες που έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

«Να είναι καλά τα παιδιά. “Πήδα”, μου λέγανε, “πήδα”, και με κράτησαν και πήδηξα», δήλωσε αποκλειστικά στην κάμερα του ΕΡΤnews.

Αναφερόμενη στα αίτια της πυρκαγιάς, εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε πώς εκδηλώθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά. Από την είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι».

Μετά τον απεγκλωβισμό της, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς είχε παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της εισπνοής καπνού.

Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Να σημειωθεί ότι η 75χρονη έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο το πρωί της Δευτέρας (29/6). Η ηλικιωμένη γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση πολιτών και ενός διανομέα, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα ώστε να περιορίσουν την πτώση της όταν εκείνη αναγκάστηκε να πέσει από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να ξεφύγει από τις φλόγες.

Αμέσως μετά το περιστατικό διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί αντιμετώπισαν ήπια αναπνευστική δυσχέρεια που προκλήθηκε από την εισπνοή καπνού, καθώς και ένα ελαφρύ έγκαυμα στο χέρι της.

Η κατάσταση της υγείας της εξελίχθηκε ομαλά και, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο, έλαβε εξιτήριο.