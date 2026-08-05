Ο χρόνος μπορεί να απαλύνει τον πόνο, όμως δεν σβήνει την απουσία ενός αγαπημένου ανθρώπου. Αυτό περιγράφει με λόγια γεμάτα συγκίνηση η Λένα Παπαληγούρα, έξι μήνες μετά την απώλεια του πατέρα της, Αναστάση Παπαληγούρα.

Μιλώντας στον Αστέρη Κασιμάτη και το περιοδικό OK!, η αγαπημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν περνά ούτε μία ημέρα χωρίς να τον φέρει στη σκέψη της.

«Μου λείπει πάρα πολύ»

Η Λένα Παπαληγούρα παραδέχτηκε πως το κενό που άφησε ο πατέρας της παραμένει μεγάλο, ακόμη κι αν πλέον μπορεί να θυμάται με χαμόγελο πολλές από τις στιγμές που έζησαν μαζί.

«Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Μου λείπει πάρα πολύ και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει ποτέ να μου λείπει. Απλά τώρα μπορώ και σκέφτομαι και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις μας. Σίγουρα είμαι πολύ τυχερή, γιατί έχω οικογένεια, και όταν έχεις οικογένεια, η ζωή τρέχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πάντα θα ήθελες λίγο ακόμα χρόνο»

Η ηθοποιός στάθηκε και στις τελευταίες στιγμές που πέρασε δίπλα στον πατέρα της, εξηγώντας ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή να βρίσκεται κοντά του όσο περισσότερο μπορούσε.

«Πλήρης δεν μπορείς να νιώσεις ποτέ στην απώλεια. Πάντα θα ήθελες κι άλλο. Του είπα πολλά πράγματα. Ζήσαμε πολύ κοντά, ειδικά τον τελευταίο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Ήθελα να είμαι δίπλα του. Ήταν συνειδητή επιλογή μου. Αισθάνομαι ότι ήμουν εκεί όσο πιο πολύ μπορούσα», είπε.

Αναμνήσεις που μένουν ζωντανές

Μέσα από τα λόγια της, η Λένα Παπαληγούρα περιέγραψε μια σχέση βαθιάς αγάπης και ουσιαστικής παρουσίας. Παρότι ο χρόνος προχωρά, οι αναμνήσεις και οι στιγμές που μοιράστηκε με τον πατέρα της εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Η εξομολόγησή της είναι μια υπενθύμιση ότι η απώλεια δεν μετριέται με τον χρόνο που περνά, αλλά με την αγάπη που παραμένει.