«Μου πέταξε καρέκλα» - H προφητική αποκάλυψη Κεδίκογλου για τον τσαμπουκά Παππά

Το άγριο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στο Στρασβούργο, όπως φαίνεται, δεν εξέπληξε πολλούς στον ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί κάποιοι είχαν από νωρίς καταλάβει περί τίνος πρόκειται.

Με αφορμή την επίθεση εναντίον του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, ο άνθρωπος μου που καταπιάνεται με τα βάσανα της Αριστεράς, θυμήθηκε την προφητική δήλωση-αποκάλυψη που είχε κάνει ο Συμεών Κεδίκογλου για τον κ. Παππά τον... Φεβρουάριο.

«Σε μια Κεντρική Επιτροπή περνώντας, μου πέταξε την καρέκλα στα πόδια για να πέσω ο κ. Παππάς και δεν έπεσα. Επειδή φανταζόμουν το χαρακτήρα του, ήταν κι άλλοι μάρτυρες μπροστά και δεν το πιστεύανε αυτό, ήμουν έτοιμος ότι μπορούσε να κάνει κι αυτό», είχε αποκαλύψει στο OPEN κάνοντας την εξής προφητική δήλωση:

«Θα δείτε κάποιο επεισόδιο θα γίνει πάλι που κάποιο θέμα θα ‘χουμε. Ο κ. Παππάς είναι αυτός που είναι, φάνηκε από τις αναρτήσεις του, έτσι σκέφτεται. Είναι και η ευθύνη κάποια στιγμή και των ψηφοφόρων να επιλέξουν ανθρώπους που θα μας εκπροσωπούν. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα τον είχα διαγράψει χθες».

Η συγκεκριμένη δήλωση αφορούσε στον σχολιασμό του παραληρήματος που είχε κάνει ο Νίκος Παππάς κατά της Νέας Δημοκρατίας με μία ανάρτηση που εν τέλει πέρασε κάτω από τα ραντάρ της Κουμουνδούρου.

Δείτε τη δήλωση του κ. Κεδίκογλου μετά το 14ο λεπτό