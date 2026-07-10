«Μου σκότωσαν το παιδί»: Συγκλονίζει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

Η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης βύθισε στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ, με μια 15χρονη ποδοσφαιρίστρια της ομάδας Β' Γυναικών να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι δηλώσεις του πατέρα της, ο οποίος οδηγούσε τη μοτοσικλέτα τη στιγμή της σύγκρουσης.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου»

Με σπασμένη φωνή, ο πατέρας της 15χρονης περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι η μηχανή στην οποία επέβαιναν χτυπήθηκε από πίσω από απορριμματοφόρο.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα. Ούτε γρατζουνιά και το παιδί μου σκοτώθηκε. Η μηχανή έχει χτυπηθεί από πίσω, που σημαίνει ότι από εκεί ήρθε το απορριμματοφόρο. Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω. Έγινε στις έντεκα και τέταρτο το πρωί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θρήνος στον ΠΑΟΚ

Η 15χρονη αγωνιζόταν στην ομάδα ΠΑΟΚ Β του ποδοσφαίρου γυναικών και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου. Μάλιστα, το προσεχές διάστημα επρόκειτο να συμμετάσχει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας.

Ο θάνατός της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.