Μουγκοπέτρος: «Ακόμα και με αυτό το χέρι, για τα παιδιά μου, θα πάω να δουλέψω και στην οικοδομή»

Mετά την αθώωσή του από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και έβαλε τα πράγματα στην θέση τους, λέγοντας ότι δεν είναι το οικονομικό θέμα - όπως ακούστηκε - που οδήγησε το ζευγάρι στον χωρισμό.

«Είπαν ότι είναι τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω όπως πριν. Αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω και στην οικοδομή, να τους δώσω όσα λεφτά θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή.

Έλαβα ένα έγγραφο που ανέφερε ότι μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου μόνο 4 ώρες και με παρουσία τρίτου ατόμου. Ήμουν ακατάλληλος. Είπα «Θα δεις τι θα γίνει». Αυτή ήταν η «λεκτική μου βία» επί μιάμιση ώρα; Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο...» εξομολογήθηκε.

Και περιέγραψε την στιγμή που πήγε να δει τα παιδιά του. «Την ώρα που πήγα με τεράστια χαρά να δω τα παιδιά μου, με μελομακάρονα, είδα ότι έλειπαν. Είχαμε μία κοπέλα που βοηθούσε, η οποία ήταν ανήλικη...».

Μιλώντας για τις αδυναμίες της ζωής του, τα παιδιά του παραδέχθηκε: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».