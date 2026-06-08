Μουκίδης: Αθώος μετά την καταγγελία για κακοποίηση ζώου «Πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι τέρας»

Ο Γιώργος Μουκίδης βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για την εκδίκαση καταγγελίας που είχε υποβάλει σε βάρος του γυναίκα για κακοποίηση και παραμέληση ζώου. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης ωστόσο κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών.

Η τραγουδίστρια που τον είχε καταγγείλει, είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το 2021 είχε επισκεφθεί το σπίτι του και είχε εντοπίσει ένα σκυλάκι, παραμελημένο με πληγές στο σώμα του. Συμφώνησε μαζί του να το πάρει προκειμένου να το περιθάλψει και εκείνος θα της έδινε τα χρήματα που απαιτούνταν. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν εμβολιασμένο, ούτε στειρωμένο και μάλιστα τα χρήματα που είχε πει ότι θα της έδινε, δεν της δόθηκαν ποτέ. Μετά από 13 μήνες ο σκύλος έφυγε από τη ζωή λόγω προβλημάτων υγείας.

Η απολογία του Γιώργου Μουκίδη

«Είναι δύσκολο για μένα. Θα πρέπει να αποδείξω ότι δεν είμαι τέρας…Το σκυλάκι το είχα πάρει από μια κυρία στην Κομοτηνή… Ένα πρωί ξύπνησα και είδα τρία σκυλιά. Όταν το πήρα δεν ήξερα ότι εγκυμονούσε… Το σκυλί το πήρα το 2016… Όταν το παρέλαβα δεν είχε βιβλιάριο, η κυρία που μου το έδωσε μου είπε ότι ήταν 1 έτους και ότι δεν υπήρχε πρόβλημα να το αφήσω και έξω και της είπα ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τη ρώτησα για τα εμβόλια και μου είχε πει ότι τα έχει όλα. Όταν γέννησε, είπε πήγαμε στον κτηνίατρο και εκεί κάναμε και κάποια εμβόλια, δεν έχω κρατήσει όμως τις αποδείξεις από δική μου αμέλεια. Όταν αντιλήφθηκα ότι έχει καλάζαρ και λεϊζμανία, ξεκινήσαμε την αγωγή.

Έκανα ό,τι μπορούσα για να το βοηθήσω… Είναι πολύ εύκολο να καταδικάσεις κάποιον… Η καταγγέλλουσα με πήρε τηλέφωνο γιατί ήταν κοντά στην περιοχή, και ήρθε στο σπίτι. Είδε τον σκύλο, και με ρώτησε αν θέλω να αναλάβει τον σκύλο διασφαλίζοντας μου ότι έχει άπειρο χρόνο και να της καλύπτω τα έξοδα. Είχα να επιλέξω ανάμεσα στην ευθανασία γιατί ήταν στο τελικό στάδιο της ασθένειάς του και στο να κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Το ζώο ήταν άρρωστο όταν το είδε γιατί είχε προχωρήσει η ασθένεια στο τελευταίο στάδιο. Της είπα ότι δέχομαι να το αναλάβει…

Είχα οικονομικό πρόβλημα...

Στην περίοδο του Covid σαν πνευματικός δημιουργός είχα πρόβλημα οικονομικό, ήμουν απλήρωτος από το 2016 μέχρι το 2020 γιατί είχε πτωχεύσει και η εταιρεία που πληρώνει τα πνευματικά έξοδα των τραγουδιών… Η καταγγέλλουσα γνώριζε την οικονομική μου κατάσταση και ότι το ζώο ήταν σε μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δε ξέρω γιατί δέχτηκε να το αναλάβει.

Μου έστειλε κάποια μηνύματα που ζήταγε τα λεφτά, σε διάστημα λιγότερο του ενός μήνα. Της είπα ότι θα της βάλω τα χρήματα μόλις πληρωθώ. Σε αυτό το διάστημα μου έστελνε αποδείξεις από γιατρούς και της ζητούσα να κάνει λίγη υπομονή. Μου είπε ότι δεν την ενδιαφέρει και αν δεν καταβάλλω τα χρήματα θα με καταγγείλει. Όταν μου έστειλε το τελευταίο μήνυμα που έλεγε ότι αν δε της δώσω τα λεφτά θα πληρώσω πολλά περισσότερα, σταμάτησα να επικοινωνώ μαζί της.

Κάποια στιγμή της ζήτησα τηλεφωνικά τον σκύλο, αλλά απάντησε αόριστα. Δεν έκανε ποτέ κάποια κίνηση για να υιοθετήσει τον σκύλο. Ήρθε με μια ομάδα να κάνουν αυτοψία στον χώρο μου και τον βρήκαν άψογο.

Της έδωσα τον σκύλο γιατί μου είπε ότι μπορεί να τον κάνει καλά

Με την καταγγέλλουσα δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ επαγγελματικά. Δεν της έδωσα μόνο 50 ευρώ όπως υποστηρίζει. Της έδωσα τουλάχιστον 170 ευρώ στο χέρι. Περνούσε από το σπίτι μου για τα χρήματα. Αυτό δεν ήταν το πρώτο ζώο που είχα, στο παρελθόν είχα γάτες, και δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα…

Δεν γνωρίζω γιατί δεν αναγράφεται στο βιβλιάριο του καμία ασθένεια, ούτε τα φάρμακα που χορηγούσα στον σκύλο. Του έδινα την αγωγή για τα χάπια περίπου τρία χρόνια… Πώς αποδεικνύεται ότι βρέθηκε υποσιτισμένος ο σκύλος και αφυδατωμένος; Είναι απαράδεκτο αυτό που λέτε… Τον σκύλο τον έδωσα γιατί μου είπε ότι μπορεί να τον κάνει καλά…».