Μουντιάλ 2026: 10 παίκτες που αξίζουν τα «βλέμματα» στη φετινή διοργάνωση

Το Μουντιάλ είναι μία διοργάνωση που κάθε χρόνο το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο, το θέμα είναι ότι για να υπάρχει θέαμα πρέπει να υπάρχουν και παίκτες που θα το φέρουν. Αυτή λοιπόν είναι μία λίστα με 10 παίκτες που αξίζουν τη παρακολούθησή σας.

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Γάλλος πλέον ανήκει στην ελίτ των ποδοσφαιριστών αφού μετά τη χρυσή μπάλα, κατέκτησε και το back to back Τσάμπιονς Λιγκ με την Παρί Σεν Ζερμέν. Φήμες λένε ότι αν κατακτήσει και το Μουντιάλ, πάει για back to back χρυσή μπάλα.

Χάρι Κέιν (Αγγλία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το αγγλικό «κανόνι» δεν σταματάει να σκοράρει και σε μία χρονιά που σε 51 εμφανίσεις έχει 61 γκολ! Είναι ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταφέρει να οδηγήσει τη χώρα του να κατακτήσει το μεγαλύτερο τρόπαιο στη καριέρα του.

Βιτίνια (Πορτογαλία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πορτογάλος «αρτίστας» του κέντρου της Παρί, που μάλιστα βγήκε και MVP του τελικού, θα είναι αυτός που θα καθοδηγεί το κέντρο της ομάδας που θα παλέψει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Νορβηγός «killer» αν και πέρασε μία σεζόν μακριά από τα στάνταρ του και το ίδιο και η Μάντσεστερ Σίτι, είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ και μάλιστα σε μία χώρα που δεν πρωταγωνιστεί σχεδόν ποτέ. Θα μπορέσει να παραμείνει killer ή θα τον κρατήσει πίσω η ομάδα του;

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «αστέρι» των Ισπανών, ενώ ήδη σχεδόν την πήρε μόνος του και την έφτασε στη κατάκτηση του Euro, παρότι θα λείψει από τα πρώτα παιχνίδια του ομίλου, αξίζει ο καθένας να παρακολουθήσει τι θα κάνει αυτός ο πιτσιρικάς στο πρώτο του Μουντιάλ.

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμα ένας παίκτης της Εθνικής Γαλλίας, αλλά δε γίνεται να μην είναι στη λίστα ο συγκεκριμένος. Για πολλούς ο καλύτερος εξτρέμ τη φετινή σεζόν, κρατόντας μόνος του τη δεξιά πτέρυγα της Μπάγερν Μονάχου, θυμίζοντας Ρόμπεν. Επίσης και γι΄ αυτόν το πρώτο του Μουντιάλ.

Ραγιάν Σερκί (Γαλλία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φέτος, συνεισέφερε με πάνω από 15 γκολ και ασίστ, με αποτέλεσμα να γίνει ένας από τους σημαντικότερους παίκτες για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.



Τζαμάλ Μουσιάλα (Γερμανία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα είναι μόλις 23 ετών, αλλά αποτελεί την καρδιά της Μπάγερν και της Γερμανίας στο δημιουργικό κομμάτι. Περιγράφεται ως ένα ταλέντο που συνδυάζει τις αρετές της νέας γενιάς με το όραμα του Ζινεντίν Ζιντάν.

Ντεζιρέ Ντουέ (Γαλλία)

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέρα από πολύ Γαλλία, έχουμε και πολύ Παρί στη λίστα, με τον Ντουέ να τρελαίνει όλη την Ευρώπη εδώ και 2 χρόνια. Απ τους σημαντικότερους «κρίκους» στο back to back της ομάδας του. Ακόμη ένας πιτσιρικάς που θα αγωνιστεί πρώτη φορά σε Μουντιάλ.

Αρντά Γκιουλέρ (Τουρκία)

Σε μία χώρα που δε θεωρείται ποτέ φαβορί, ειδικά σε Μουντιάλ αφού είναι η πρώτη της φορά που συμμετέχει στη διοργάνωση, το «αστέρι» της Ρεάλ Μαδρίτης(που ήταν ο MVP στην αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου στο Allianz Arena), είναι έτοιμο να εντυπωσιάσει τον τουρκικό αλλά και ισπανικό κόσμο. Επιπλέον έχει βγει και αποκάλυψη της διοργάνωσης στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Σίγουρα σε αυτή τη λίστα μπορούν να μπουν και άλλα πολλά ονόματα, αλλά το μόνο σίγουρο ότι αυτά που μας επιφυλλάσει το φετινό Μουντιάλ θα είναι πρωτόγνωρα.