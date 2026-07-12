Μουντιάλ 2026: Αγγλία και Αργεντινή «πέταξαν» για τα ημιτελικά και θα «μονομαχήσουν» για τον τελικό

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Μπορεί να δυσκολεύτηκαν Αγγλία και Αργεντινή αλλά κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά, επικρατώντας με 1-2 της Νορβηγίας και 3-1 της Ελβετίας αντίστοιχα. Έτσι θα «κονταροχτυπηθούν» για μια θέση στον τελικό τουΜουντιάλ.

Η εξέλιξη του Νορβηγία - Αγγλία

Το πρώτο ημίχρονο έδειχνε πως θα τελειώσει χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ωστόσο λίγο μετά το διάλλειμα ενυδάτωσης, ο Σέλντρουπ έβαλε την Νορβηγία μπροστά στο σκορ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι Άγγλοι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου βρήκαν απάντηση και Μπέλιχγαμ έφερε το ματς στα ίσα.

Οι Σκανδιναβοί μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και πήραν εκ νέου προβάδισμα, με τον Χέγκεμ στο 55ο λεπτό, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ πάνω στον Έλιοτ Άντερσον.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, εκεί όπου ο Μπέλιγχαμ «πλήγωσε» για δεύτερη φορά τους Νορβηγούς στο 93ο λεπτό.

Με αυτόν τον τρόπο οι Άγγλοι πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Η εξέλιξη του Αργεντινή - Ελβετία

Οι μέχρι τώρα παγκόσμιοι πρωταθλητές χρειάστηκαν μόλις δέκα λεπτά για να ανοίξουν το σκορ και να προηγηθούν έναντι της Ελβετίας. Ο ΜακΆλιστερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά την εκτέλεση κόρνερ του Μέσι.

Φτάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο και στο 67ο λεπτό, καθώς Ροντρίγκες και Ντόι συνεργάστηκαν για την ισοφάριση της Ελβετίας, με τον δεύτερο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Εμπολό άφησε την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα, καθώς έπειτα από χρήση VAR, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για «θέατρο».

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση και στο 112ο λεπτό, ο Χούλιαν Άλβαρες έδωσε το προβάδισμα στην Αργεντινή.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Λαουτάρο Μαρτίνες «σφράγισε» την νίκη της Αργεντινής.

Ως εκ τούτου, οι Λατινοαμερικάνοι πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί όπου τους περιμένει η Αγγλία.