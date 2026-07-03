Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα πρώτα έξι ζευγάρια της φάσης των «16» και ο ευρωπαϊκός «εμφύλιος»

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Μετά την άνετη επικράτηση της Ισπανίας απέναντι στην Αυστρία, το «θρίλερ» ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία και τη κυριαρχική εμφάνιση της Ελβετίας απέναντι στην Αλγερία, τα πρώτα 6 ζευγάρια της φάσης των «16» έχουν κλειδώσει.

Τα «βλέμματα» τραβάει το παιχνίδι της Πορτογαλίας απέναντι στην Ισπανία σε μία πραγματική τιτανομαχία.

Δείτε λοιπόν πως διαμορφώνεται το μονοπάτι των «16»

Καναδάς – Μαρόκο | Σάββατο 4 Ιουλίου | 20:00

| Σάββατο 4 Ιουλίου | 20:00 Παραγουάη – Γαλλία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 00:00

| Κυριακή 5 Ιουλίου | 00:00 Βραζιλία – Νορβηγία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 23:00

| Κυριακή 5 Ιουλίου | 23:00 Μεξικό – Αγγλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 03:00

| Δευτέρα 6 Ιουλίου | 03:00 Ισπανία – Πορτογαλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 22:00

| Δευτέρα 6 Ιουλίου | 22:00 ΗΠΑ – Βέλγιο | Τρίτη 7 Ιουλίου | 03:00

| Τρίτη 7 Ιουλίου | 03:00 Ελβετία - Κολομβία ή Γκάνα | Τρίτη 7 Ιουλίου| 23:00

Τα αποτελέσματα στη φάση των «32»

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Γαλλία – Σουηδία 3-0

Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Κονγκό 2-1

Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2

ΗΠΑ – Βοσνία 2-0

Ισπανία – Αυστρία 3-0

Πορτογαλία – Κροατία 2-1

Ελβετία – Αλγερία 2-0

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της φάσης των «32»