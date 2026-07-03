Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα πρώτα έξι ζευγάρια της φάσης των «16» και ο ευρωπαϊκός «εμφύλιος»
Δείτε πως διαμορφώνονται τα ζευγάρια για τη φάση των «16» μετά τα τελευταία αποτελέσματα.
Μετά την άνετη επικράτηση της Ισπανίας απέναντι στην Αυστρία, το «θρίλερ» ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία και τη κυριαρχική εμφάνιση της Ελβετίας απέναντι στην Αλγερία, τα πρώτα 6 ζευγάρια της φάσης των «16» έχουν κλειδώσει.
Τα «βλέμματα» τραβάει το παιχνίδι της Πορτογαλίας απέναντι στην Ισπανία σε μία πραγματική τιτανομαχία.
Δείτε λοιπόν πως διαμορφώνεται το μονοπάτι των «16»
- Καναδάς – Μαρόκο | Σάββατο 4 Ιουλίου | 20:00
- Παραγουάη – Γαλλία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 00:00
- Βραζιλία – Νορβηγία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 23:00
- Μεξικό – Αγγλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 03:00
- Ισπανία – Πορτογαλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 22:00
- ΗΠΑ – Βέλγιο | Τρίτη 7 Ιουλίου | 03:00
- Ελβετία - Κολομβία ή Γκάνα | Τρίτη 7 Ιουλίου| 23:00
Τα αποτελέσματα στη φάση των «32»
- Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1
- Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1
- Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)
- Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)
- Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2
- Γαλλία – Σουηδία 3-0
- Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0
- Αγγλία – Κονγκό 2-1
- Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2
- ΗΠΑ – Βοσνία 2-0
- Ισπανία – Αυστρία 3-0
- Πορτογαλία – Κροατία 2-1
- Ελβετία – Αλγερία 2-0
Το υπόλοιπο πρόγραμμα της φάσης των «32»
- Αυστραλία – Αίγυπτος: 3 Ιουλίου, 21:00
- Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι: 4 Ιουλίου, 01:00
- Κολομβία – Γκάνα: 4 Ιουλίου, 04:30.