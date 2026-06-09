Μουντιάλ 2026: «Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια των φιλάθλων του Ιράν λίγες ημέρες πριν την πρώτη σέντρα

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια που προορίζονταν για τους φιλάθλους της για τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ακυρώθηκαν.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος μια τέτοια είδηση προκαλεί πανικό στους φιλάθλους.

Οι κανονισμοί της FIFA πάντως, προβλέπουν ότι κάθε συμμετέχουσα χώρα δικαιούται το 8% των εισιτηρίων των αγώνων της, προκειμένου να τα διαθέσει στους υποστηρικτές της. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, η διαδικασία διάθεσης είχε ήδη ξεκινήσει, ωστόσο πλέον η ομοσπονδία αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους, κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη κλείσει το ταξίδι τους.



Παράλληλα, η ασιατική καλεί την FIFA να εφαρμόσει με συνέπεια τους ισχύοντες κανονισμούς, ζητώντας να διασφαλιστούν οι αρχές της ουδετερότητας, της ίσης μεταχείρισης και της δικαιοσύνης στη διαχείριση των εισιτηρίων.

Iran's football federation says its ticket allocation for the FIFA World Cup has been withdrawn just days before football's global showpiece begins, leaving fans unable to attend their team's matches.



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Στο αγωνιστικό κομμάτι η ομάδα του Ιράν αντιμετωπίζει την Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, ενώ στην ίδια πόλη θα αντιμετωπίσει και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου. Τελευταία αναμέτρηση απέναντι στην Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι, ο όμιλος του Ιράν διασταυρώνεται με αυτόν των ΗΠΑ και σε περίπτωση που αμφότερες οι ομάδες τερματίσουν στην δεύτερη θέση, τότε θα αναμετρηθούν στην φάση των «32» στις 3 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος).