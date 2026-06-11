Μουντιάλ 2026: Γνωρίζεις τους νέους κανονισμούς που «έφερε» η FIFA;

Η ώρα για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη έφτασε και το Μουντιάλ 2026 ξεκινάει την Πέμπτη (11/6), όπως δεν το έχεις ξανα δει.

Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι πλέον 48, κάτι που σημαίνει πως θα δούμε 104 αγώνες, αριθμός ρεκόρ, ενώ η διοργάνωση θα διαρκέσει 40 ημέρες (11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου).

Η «αυλαία» ανοίγει με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική (11/6,22:00).

Πάμε να δούμε όμως και τις αλλαγές που έκανε η FIFA στο αγωνιστικό κομμάτι.

Οι νέοι κανονισμοί της FIFA στο Μουντιάλ 2026

1. Ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κρατήσει τη μπάλα στα χέρια του για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα, με τον διαιτητή να μετρά με τα δάκτυλα τον χρόνο. Αν υπάρξει παράβαση θα τιμωρείται με κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

2. Σε περίπτωση που ο τερματοφύλακας ή άλλος παίκτης δεν εκτελέσει το ελεύθερο χτύπημα από τη γραμμή των 5,5 μέτρων μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα, η ομάδα τιμωρείται με κόρνερ υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Στην παράβαση των 5 δευτερολέπτων στο πλάγιο άουτ, αλλάζει χέρια η κατοχή.

3. Ο παίκτης που γίνεται αλλαγή θα πρέπει να εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο σε διάστημα 10 δευτερολέπτων, από την στιγμή που σηκώνεται ο ηλεκτρονικός πίνακας από τον 4ο διαιτητή. Η παράβαση αφήνει για ένα λεπτό την υπαίτια ομάδα με δέκα παίκτες. Ο κανονισμός που αντιγράφτηκε από το αμερικανικό MLS. Την πρώτη… γεύση την πήραμε στο φιλικό Ιαπωνία – Ισλανδία, όταν οι γηπεδούχοι σκόραραν, ενώ είχε προηγηθεί παράβαση των φιλοξενούμενων.

4. Σε περίπτωση τραυματισμού, ο παίκτης που δέχεται ιατρική βοήθεια, όταν σηκώνεται πρέπει να μείνει τουλάχιστο ένα λεπτό εκτός τεσσάρων γραμμών, πριν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Οι διαιτητές θα είναι αυστηροί σε αγώνες, όταν η ομάδα που προηγείται προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.

5. Το VAR (ο κεντρικός έλεγχος όλων των αγώνων θα γίνεται στο Ντάλας) μέχρι σήμερα δεν είχε δικαίωμα να επέμβει στη δεύτερη κίτρινη που οδηγούσε σε αποβολή ποδοσφαιριστή. Από το φετινό Μουντιάλ, το VAR θα επεμβαίνει στη δεύτερη κίτρινη ενός παίκτη (δηλαδή αν είναι σωστή ή όχι και πρέπει να «βγει» κόκκινη). Επίσης, θα υπάρχει επέμβαση του VAR σε ξεκάθαρο λάθος υπόδειξης κόρνερ από τον διαιτητή ή τους «βοηθούς» του. Στην τελευταία περίπτωση, η παρέμβαση θα γίνει σε περιορισμένο χρόνο με αυτόματο σύστημα, ενημερώνοντας άμεσα τον διαιτητή.

6. Οι παίκτες που καλύπτουν το στόμα για να αποφύγουν τις κάμερες, όταν συζητούν με αντίπαλο (κυρίως σε αμφισβητούμενες φάσεις ή λογομαχίες) θα δέχονται κόκκινη κάρτα! Ο κανονισμός εγκρίθηκε ύστερα από την υπόθεση Πρεστιάνι – Βινίσιους (στο Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης).

7. Οι διαιτητές θα έχουν το ελεύθερο να δείχνουν κόκκινη κάρτα σε παίκτη που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυρίας, έπειτα από διαιτητική απόφαση. Με τον νέο κανονισμό, ο διαιτητής θα είχε αποβάλει όλη την ομάδα της Σενεγάλης στον τελικό Κόπα Άφρικα κόντρα στο Μαρόκο.

8. Οι κίτρινες κάρτες έπειτα από τη φάση των ομίλων και τα προημιτελικά «σβήνονται». Δηλαδή, εάν ένας παίκτης δεχθεί δύο κίτρινες σε δυο διαφορετικούς αγώνες ομίλων ή στις φάσεις «32» και «16» τιμωρείται με μια αγωνιστική. Κάθε κόκκινη κάρτα τιμωρείται αυτόματα με μια αγωνιστική, εκτός αν υπάρξει επέμβαση της πειθαρχικής επιτροπής και κρίνει ότι συντρέχει λόγος να αυξηθεί η τιμωρία.

9. Ο διαιτητής πλέον θα… μετράει με ευλάβεια τις καθυστερήσεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν (σε λεπτά) εκείνες του Κατάρ 2022.

10. Ο τραυματισμός ενός τερματοφύλακα, έδινε την ευκαιρία στους προπονητές να συγκεντρώνουν τους παίκτες τους μπροστά από τον πάγκο για να τους δώσουν οδηγίες. Πλέον δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα, με την FIFA να θεωρεί πως έτσι θα περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Το παιχνίδι αλλάζει με την «Trionda»

Η « Trionda» είναι η επίσημη μπάλα του Μουντιαλ 2026 και όλος ο σχεδιασμός προέρχεται από τις τρεις διοργναώτριες χώρες.

Κάθε χώρα έχει το δικό της σύμβολο πάνω στην μπάλα: το φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά, ο αετός για το Μεξικό και το αστέρι για τις ΗΠΑ

Η συγκεκριμένη μπάλα είναι κατασκευασμένη από την Adidas με ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της, κάτι που την κάνει μια από τις πιο καινοτόμες μπάλες που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της: