Μουντιάλ 2026: Η «κούρσα» για το χρυσό παπούτσι, ο Μέσι και οι υπόλοιποι
Το φετινό Μουντιάλ προσφέρει τρομερές μάχες στο σκοράρισμα με τον Μέσι να πρωταγωνιστεί. Ποιοι τον πλησιάζουν
Ήφη το φετινό Μουντιάλ, προσφέρει έναν ενθουσιασμό και μία αγωνία στο ποιος θα αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ στη διοργάνωση.
Αυτό που αναμφίβολα ξεχωρίζει, είναι η κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι». Ο Λιονέλ Μέσι, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 39, κάνει... πράγματα και θαύματα στη φετινή διοργάνωση με πέντε γκολ σε δύο παιχνίδια, φτάνοντας τα 18 στην καριέρα του σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και όντας ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία.
Οι ακόλουθοι διεκδικητές και ο Κέιν
Από κοντά και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με δύο «ντοπιέτες» απέναντι σε Σενεγάλη και Ιράκ, έφτασε τα 16 συνολικά γκολ στην καριέρα του σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Κλόζε και έχοντας το... βλέμμα του στο Μέσι.
Τα τέσσερα γκολ στη φετινή διοργάνωση που είναι και η πρώτη της καριέρας του, έφτασε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τον Εμπαπέ, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές, κόντρα σε Ιράκ και Σενεγάλη.
Ο Χάρι Κέιν είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το «καρέ», καθώς στη πρεμιέρα της Αγγλίας κόντρα στη Κροατία, πέτυχε δύο γκολ και αναμένεται ένα από τα βαριά «κανόνια» της φετινής διοργάνωσης