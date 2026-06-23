Μουντιάλ 2026: Η «κούρσα» για το χρυσό παπούτσι, ο Μέσι και οι υπόλοιποι

Ήφη το φετινό Μουντιάλ, προσφέρει έναν ενθουσιασμό και μία αγωνία στο ποιος θα αναδειχθεί κορυφαίος σκόρερ στη διοργάνωση.

Αυτό που αναμφίβολα ξεχωρίζει, είναι η κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι». Ο Λιονέλ Μέσι, λίγες μέρες πριν κλείσει τα 39, κάνει... πράγματα και θαύματα στη φετινή διοργάνωση με πέντε γκολ σε δύο παιχνίδια, φτάνοντας τα 18 στην καριέρα του σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και όντας ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία.

Οι ακόλουθοι διεκδικητές και ο Κέιν

Από κοντά και ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος με δύο «ντοπιέτες» απέναντι σε Σενεγάλη και Ιράκ, έφτασε τα 16 συνολικά γκολ στην καριέρα του σε Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Κλόζε και έχοντας το... βλέμμα του στο Μέσι.

Τα τέσσερα γκολ στη φετινή διοργάνωση που είναι και η πρώτη της καριέρας του, έφτασε και ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τον Εμπαπέ, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές, κόντρα σε Ιράκ και Σενεγάλη.

𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄 𝐄𝐐𝐔𝐀𝐋𝐒 𝐊𝐋𝐎𝐒𝐄'𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 🔥



World Cup topscorers:



1️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 - 18 ⚽

2️⃣ Kylian Mbappé 🇫🇷 - 16 ⚽

2️⃣ Miroslav Klose 🇩🇪 - 16 ⚽

3️⃣ Ronaldo 🇧🇷 - 15 ⚽ pic.twitter.com/CYaBbSTv1p — 433 (@433) June 23, 2026

Ο Χάρι Κέιν είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το «καρέ», καθώς στη πρεμιέρα της Αγγλίας κόντρα στη Κροατία, πέτυχε δύο γκολ και αναμένεται ένα από τα βαριά «κανόνια» της φετινής διοργάνωσης