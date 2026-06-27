Μουντιάλ 2026: Η Ομοσπονδία της Ουρουγουάης «κόβει» το τσάρτερ και ο καθένας επιστρέφει μόνος του

Η μεγάλη «έκπληξη» του Μουντιάλ 2026 ήταν η Εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Η ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας την 3η θέση με μόλις 2 βαθμούς πίσω από την Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι.



Το κλίμα στις τάξεις της«Σελέστε» μετά τον αποκλεισμό βάρυνε το κλίμα. Η κατάσταση, ωστόσο, δείχνει να έχει ξεπεράσει τα όρια έπειτα από την απόφαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να ακυρώσει την προγραμματισμένη πτήση τσάρτερ για την επιστροφή της αποστολής.



Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Μαρτίν Τσαρκέρο, μετά το «αντίο» από το Μουντιάλ η πτήση τσάρτερ που θα μετέφερε τα μέλη της αποστολής πίσω στη βάση τους, ακυρώθηκε. Έτσι, οι διεθνείς θα γυρίσουν πίσω στους συλλόγους τους μεμονωμένα, με πτήσεις που θα επιλέξουν οι ίδιοι.

La AUF decidió cancelar el chárter. Cada futbolista volverá en vuelos comerciales. pic.twitter.com/1ptDw0szxc — Martin Charquero (@MartinCharquero) June 27, 2026

Οι Ουρουγουανοί φίλαθλοι είναι ήδη έξαλλοι με το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ομοσπονδία μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία ανάρτησε φωτογραφία με τη φάση της αποβολής του Αγκουστίν Κανόμπιο χωρίς να τη σχολιάσει. Ωστόσο, δέχτηκε σκληρή κριτική από πολλούς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούσε να δικαιολογήσει τα αδικιαιολόγητα.

Μάλιστα, η αποχώρηση του Μαρσέλο Μπιέλσα από τον πάγκο της Εθνικής ομάδας έπειτα από το πρόωρο «αντίο» από το Παγκόσμιο Κύπελλο θεωρείται δεδομένη.