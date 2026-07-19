Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή
Που θα δείτε το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή με στόχο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα «ξίφη» τος στον μεγάλο τελικό με φόντο την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.
Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, απόψε Κυριακή (19/7, 22:00) και θα μεταδοθεί ζωνταντά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η «ρόχα» ξεπέρασε το εμπόδιο της Γαλλίας και έφτασε στον τελικό με στόχο τη δεύτερη κατάκτηση, μετά το 2010 και του Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.
Από την άλλη η «αλπισελέστε» θέλει να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου, αφού το 2022 έραψε το τρίτο της αστέρι στα γήπεδα του Κατάρ. Η ομάδα του Σκαλόνι άφησε πίσω της την Αγγλία, η οποία τα ξημερώματα κατέκτησε την 3η θέση κόντρα στην Γαλλία, στο πιο παραγωγικό παιχνίδι που έχουμε παρακολουθήσει.