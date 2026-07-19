Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή

Ισπανία και Αργεντινή διασταυρώνουν τα «ξίφη» τος στον μεγάλο τελικό με φόντο την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026.

Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, απόψε Κυριακή (19/7, 22:00) και θα μεταδοθεί ζωνταντά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η «ρόχα» ξεπέρασε το εμπόδιο της Γαλλίας και έφτασε στον τελικό με στόχο τη δεύτερη κατάκτηση, μετά το 2010 και του Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.

Από την άλλη η «αλπισελέστε» θέλει να παραμείνει στην κορυφή του κόσμου, αφού το 2022 έραψε το τρίτο της αστέρι στα γήπεδα του Κατάρ. Η ομάδα του Σκαλόνι άφησε πίσω της την Αγγλία, η οποία τα ξημερώματα κατέκτησε την 3η θέση κόντρα στην Γαλλία, στο πιο παραγωγικό παιχνίδι που έχουμε παρακολουθήσει.