Μουντιάλ 2026: Με ελληνικό «άρωμα» η πρεμιέρα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική

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Το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό ραντεβού στον κόσμο ξεκινάει σήμερα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, Μεξικού και Καναδά.

Η «αυλαία» ανοίγει με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική απόψε (11/6,22:00).

Το ελληνικό στοιχείο είναι μεγάλο θα έλεγε κανείς σε αυτή την πρεμιέρα καθώς τόσο οι Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες είναι παίκτες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, όσο και προπονητής της Νοτίου Αφρικής, Ούγκο Μπρόος, έχει περάσει από τη χώρα μας.

Επιστροφή στο Μεξικό μετά απο 40 χρόνια

Ο 74χρονος τεχνικός επιστρέφει στο Μεξικό μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, τότε που με την Εθνική ομάδα του Βελγίου ως ποδοσφαιριστής είχε αντιμετωπίσει και πάλι στην πρεμιέρα τους Μεξικανούς.