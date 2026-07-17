Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής του τελικού ξέσπασε σε λυγμούς μετά τον ορισμό του

Η ώρα της στέψης έφτασε, Αργεντινή και Ισπανία βρίσκονται στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, οι δυο ισπανόφωνες ομάδες διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους την Κυριακή (19/7, 22:00) στο MetLife με στόχο την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η παρέα του Λιονέλ Μέσι έχει στόχο να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική φορά, κάτι που έχουν κάνει στο παρελθόν μόνο η Ιταλία και η Βραζιλία, ενώ οι Ισπανοί θα παλέψουν να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά μετά από 16 χρόνια.



Διαιτητής της κορυφαίας αυτής αναμέτρησης θα είναι Ευρωπαίος. Συγκεκριμένα, η FIFA ανακοίνωσε ότι ορίστηκε ο Σλοβένος, Σλάβκο Βίντσιτς. Είναι, φυσικά, elite και η παρουσία του στον τελικό του Μουντιάλ 2026 είναι η top στιγμή στην καριέρα του.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Ποιος είναι ο Σλοβένος διαιτητής

Ο 46χρονος έχει διαιτητεύσει τον τελικό του Champions League Ντόρτμουντ - Ρεάλ Μαδρίτης (0-2) το 2024, και αυτόν της σεζόν 2021-22 στο Europa League μεταξύ της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης και της Ρέιντζερς (6-5 πέν.).



Στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ σφύριξε τα ματς Βραζιλία - Μαρόκο (1-1), Ιορδανία - Αλγερία (1-2) και το Μεξικό - Εκουαδόρ στους «32».

Η αντίδραση του Βίντσιτς

Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα ένα video όπου ανακοινώνεται ο ορισμός Βίντσιτς στον τελικό. Ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος ξέσπασε σε λυγμούς στο άκουσμα του ονόματός του και έδειξε έτσι πόσο μεγάλη τιμή αποτελεί για τον ίδιο η παρουσία του στο κορυφαίο γεγονός του πλανήτη.



Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

Βοηθοί του ορίστηκαν οι επίσης Σλοβένοι, Τόμας Κλάτσνικ και Άνταζ Κόβατσιτς. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Αντχάμ Μαχαντμέ από την Ιορδανία.